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Hombre mata a su esposa y a su hija de 7 años con un destornillador en un cuido de niños de Minnesota

Nathan Brown también habría asesinado a una pariente de 78 años antes de quitarse la vida

14 de agosto de 2026 - 9:57 PM

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Las autoridades no han informado sobre un posible motivo de los asesinatos. (Ellen Schmidt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Según una orden de registro hecha pública este jueves, un hombre utilizó un destornillador para apuñalar mortalmente a su esposa y a su hija de 7 años en el interior de un cuido de niños de Minnesota el miércoles por la mañana, antes de quitarse la vida.

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La orden de registro del condado de Hennepin, a la que tuvo acceso The Associated Press, identifica al hombre como Nathan Brown, de 41 años. Según el documento, apuñaló a su esposa, Kristen Brown, de 41 años, y a su hija, Evie Brown, en el interior de la guardería que Kristen Brown administraba en el sótano de la vivienda familiar en Hopkins, un suburbio de Minneapolis. Luego se disparó y murió en un armario del segundo piso.

La Policía de Hopkins informó este jueves en un comunicado que continúa investigando el caso.

Según los informes policiales, un padre que había llevado a dos de sus hijos a la guardería escuchó gritos provenientes del sótano. El padre entró a la vivienda y, en un primer momento, pensó que Nathan Brown estaba practicando reanimación cardiopulmonar, hasta que se dio cuenta de que se trataba de un ataque. El testigo llamó al 911 y salió de la vivienda con sus hijos y otros dos niños.

Las autoridades afirmaron el miércoles que creen que Nathan Brown había asesinado anteriormente a una pariente de 78 años en su vivienda en Burnsville, a unas 20 millas de Hopkins. Según los investigadores, Brown había estado viviendo allí recientemente. La Policía no ha revelado la identidad de la mujer ni ha precisado qué relación tenía con Brown.

Según la orden judicial, el padre que presenció el ataque en la guardería declaró a los investigadores que Kristen Brown había enviado recientemente una carta a los padres en la que les comunicaba que la guardería cerraría próximamente debido a “problemas de pareja con Nathan”.

Otros seis niños estaban en la escena

Según las autoridades, había otros seis niños presentes cuando ocurrió el ataque, pero ninguno sufrió lesiones físicas.

Las autoridades no han informado sobre un posible motivo de los asesinatos. También señalaron que no constaban llamadas previas a la Policía relacionadas con la dirección de Hopkins.

Los registros indican que Kristen Brown contaba con una autorización estatal desde 2019. La guardería tenía capacidad para 10 niños y cumplió con la normativa durante las inspecciones realizadas en 2023, 2024 y 2025. Los familiares de Kristen Brown se negaron a hacer declaraciones el jueves.

Kristen Brown abrió la guardería “Brown Bear Childcare” unos meses después de dar a luz a Evie. En una publicación de 2019 en la página de Facebook de la guardería, Brown escribió que esperaba ayudar a su hija y a otros niños a “convertirse en personas felices, inteligentes y solidarias”.

Kristen Brown tenía un bachillerato en Fundamentos de la Educación Primaria de la Universidad de Minnesota Twin Cities y estaba certificada en terapia visual, según la página de Facebook de su guardería. Incorporaba clases de música y cocina a sus jornadas con los niños y los llevaba de excursión a un museo de ciencias y a un huerto.

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