Encuentran sin vida a puertorriqueña en vehículo de Amazon en Florida

Una mujer de 31 años de origen puertorriqueño fue encontrada el lunes pasado sin vida dentro de un vehículo de la compañía Amazon en el condado de Lake, ubicado en el centro de Florida, informaron medios locales.

La mujer fue identificada por su exesposo como Jayleen Vargas, natural de Aguada y quien llevaba varios años viviendo en el estado de la Florida.

Stephanie Earlie, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Lake, indicó al noticiario de Telemundo 31 que atendieron una llamada alrededor de las 7:30 p.m. del lunes denunciando una “situación sospechosa” en el Clark Road de Fruitland Park, a unas 60 millas de Orlando.

“Se reportó que un vehículo de Amazon había permanecido estacionado por un periodo prolongado de tiempo”, dijo Earlie.

Según el periódico Orlando Sentinel, preliminarmente se indicó que la mujer fue encontrada “inconsciente” dentro del vehículo. Paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios y luego fue trasladada a una institución médica donde se confirmó la ausencia de signos vitales.

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Aún se desconocen las causas de su muerte, mientras que la Oficina del Sheriff continúa investigando.

A través de una comunicación escrita, Amazon confirmó a Telemundo 31 que la mujer laboraba para una empresa independiente contratada para asistir en las entregas de paquetes.