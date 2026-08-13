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Encuentran sin vida a puertorriqueña en vehículo de Amazon en Florida

Fue identificada por su exesposo como Jayleen Vargas, natural de Aguada

13 de agosto de 2026 - 6:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Todavía se desconocen las causas de la muerte de Jayleen Vargas, natural de Aguada, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo usado para repartir paquetes de Amazon. (GoFundMe)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer de 31 años de origen puertorriqueño fue encontrada el lunes pasado sin vida dentro de un vehículo de la compañía Amazon en el condado de Lake, ubicado en el centro de Florida, informaron medios locales.

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La mujer fue identificada por su exesposo como Jayleen Vargas, natural de Aguada y quien llevaba varios años viviendo en el estado de la Florida.

Stephanie Earlie, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Lake, indicó al noticiario de Telemundo 31 que atendieron una llamada alrededor de las 7:30 p.m. del lunes denunciando una “situación sospechosa” en el Clark Road de Fruitland Park, a unas 60 millas de Orlando.

“Se reportó que un vehículo de Amazon había permanecido estacionado por un periodo prolongado de tiempo”, dijo Earlie.

Según el periódico Orlando Sentinel, preliminarmente se indicó que la mujer fue encontrada “inconsciente” dentro del vehículo. Paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios y luego fue trasladada a una institución médica donde se confirmó la ausencia de signos vitales.

Aún se desconocen las causas de su muerte, mientras que la Oficina del Sheriff continúa investigando.

A través de una comunicación escrita, Amazon confirmó a Telemundo 31 que la mujer laboraba para una empresa independiente contratada para asistir en las entregas de paquetes.

“Estamos profundamente entristecidos por este trágico incidente, y nuestras oraciones y pensamientos están con sus seres queridos de la conductora en estos momentos. Estamos colaborando plenamente con las autoridades locales en su investigación”, indica la misiva enviada al medio.

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Breaking NewsOrlandoFloridaAsesinato de mujeresfeminicidioAguada
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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