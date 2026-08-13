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“Él estaba luchando”: catañenses sufren la muerte del alcalde Julio Alicea Vasallo

El fallecimiento tomó por sorpresa a comerciantes y vecinos de la alcaldía, así como a amistades que llegaron hasta el ayuntamiento

13 de agosto de 2026 - 7:00 PM

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Tras conocer el fallecimiento del alcalde Julio Alicea Vasallo, empleados municipales colocaron un lazo negro en la puerta del ayuntamiento. (adriana.diaz@gfrmedia.com)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Cataño - En la puerta de la alcaldía de este municipio estaba colocado un lazo negro ante la pérdida del alcalde Julio Alicea Vasallo, cuyo fallecimiento este jueves tomó por sorpresa y causó tristeza entre muchos vecinos del área que conocían de su batalla contra el cáncer de médula ósea.

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“Era una persona a la cual yo apreciaba mucho y compartimos diferentes momentos. Era como un hermano y estoy sumamente dolido. Teníamos la esperanza de que él se recuperara. Había buenos indicios y era una persona fuerte. Él estaba luchando”, dijo Daniel Álvarez, residente de Cataño a las afueras del estacionamiento del ayuntamiento.

A pocas horas de conocerse el fallecimiento del alcalde del Partido Nuevo Progresista, empleados municipales se mantenían reunidos en la alcaldía y otros salieron más temprano.

“Conozco a la familia y a sus hijos. Cuando me entero, vine para acá porque conozco muchas personas que trabajan en el Municipio de Cataño. Tengo muchas amistades y pasé por aquí porque sé que me iba a encontrar a mucha gente buena”, abundó el catañense, al no poder contener las lágrimas por el fallecimiento de su amigo.

Alicea Vasallo había anunciado el pasado 21 de abril que padecía la enfermedad y que se ausentaría temporalmente de sus funciones municipales en ese momento para recibir tratamiento por su diagnóstico de mielofibrosis, un tipo de cáncer de la médula ósea.

Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.También laboró en el ayuntamiento bajo la incumbencia de Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amola'o”.El 21 de abril de 2026, Alicea Vasallo anunció que se ausentará temporalmente del ayuntamiento mientras recibe tratamiento tras un diagnóstico de mielofibrosis, cáncer de médula ósea.
1 / 18 | En fotos: la trayectoria de Julio Alicea Vasallo al frente de Cataño. Julio Alicea Vasallo trabajó en el Municipio de Cataño entre el 1985 y 1992, bajo las administraciones de José “Pepe” Álvarez y su hija, Lupe Álvarez.

“Cataño pierde a un servidor público que lideró nuestro pueblo con entrega, compromiso y un profundo amor por su gente. En nombre de la administración municipal, nuestros empleados y el pueblo de Cataño, expresamos nuestra solidaridad y nuestras oraciones a su familia y nos unimos a su pedido de espacio y privacidad en este momento de inmenso dolor”, expresó la alcaldesa interina, María de los Ángeles Pérez Ramos, en declaraciones escritas.

Como muchos otros entrevistados, Álvarez se enteró por los medios de comunicación. Algunos comensales de los restaurantes aledaños a la alcaldía compartían la noticia y fotos de los medios reportando el fallecimiento.

Rigoberto Zayas, propietario de Chicky’s Restaurant, compartió su tristeza por la pérdida del ejecutivo municipal, quien lo conoció mucho antes de que ocupara la poltrona.

“Era un gran ser humano. Lo conocí cuando corrió una primaria en contra del alcalde de Wilson Soto. Siempre compartí con él como comerciante y persona. Siempre pasaba por aquí y dondequiera me saludaba, siempre, siempre”, manifestó Zayas.

El comerciante conocía de su enfermedad, pero confiaba en que su tratamiento le ayudaría a volver a la alcaldía. “Del conocimiento que tengo, la operación había sido un éxito. Lamento mucho la muerte. Cualquier muerte es triste, pero para el pueblo también. Fue una bella persona”, enfatizó Zayas.

En una de las mesas de la cafetería, Víctor Sáez sostuvo que se acababa de enterar del fallecimiento por este diario. “Sabía que tenía cáncer, pero me sorprende. Es triste para el pueblo. (...) Mis condolencias y vamos a ver qué pasa en la alcaldía. Él era bien diferente. Él hizo lo que pudo y es una pena”, comentó el residente de Cataño.

Del mismo modo, el dueño del restaurante Figatta, Alberto Vincenti, comentó que lleva en el pueblo desde enero, pero el tiempo que compartió con el alcalde fue muy proactivo y disponible para atender situaciones de los pequeños empresarios.

“El alcalde pasó por aquí un día con su esposa. Me dio su número personal y, en un momento, le escribí y me respondió. Me resolvió. En esa parte, era bien activo con los comerciantes. Sabía que la vicealcaldesa lo estaba sustituyendo, pero me tomó por sorpresa porque no sabía que (la enfermedad) estaba tan avanzada”, compartió Vincenti.

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CatañoJulio Alicea VasalloAlcaldesCáncerPNP
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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