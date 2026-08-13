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Gobernadora anuncia millonaria inversión para rehabilitar y modernizar el Tren Urbano

Sería la mayor inyección de dinero al sistema de transporte desde su inauguración en el 2004

13 de agosto de 2026 - 7:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La rehabilitación del Tren Urbano responde a las reparaciones que se deben hacer tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, aunque la mandataria aseguró que los trabajos serán más extensos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque aún no se ha formalizado el acuerdo con la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés) y mucho menos se ha iniciado un proceso de licitación, la gobernadora Jenniffer González anunció este jueves la asignación de $227.6 millones en fondos federales para rehabilitar y modernizar el Tren Urbano, la cifra más alta destinada a ese sistema de transporte desde su inauguración en diciembre de 2004.

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La rehabilitación responde a las reparaciones que se deben hacer tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, aunque la mandataria aseguró que los trabajos serán más extensos.

“De esta inversión, $226.1 millones provienen exclusivamente de fondos federales del Federal Transit Administration bajo la sección 53.24; y $1.5 millones de la reclamación del seguro por esos daños. Estamos hablando de una inversión que va mucho más allá de reparar lo que se dañó. Estamos hablando de modernizar la estructura. Estamos hablando de fortalecer la seguridad, la accesibilidad y aumentar la resiliencia del sistema”, dijo González en conferencia de prensa.

La mandataria estuvo acompañada de los exsecretarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) Carlos Pesquera y Sergio González, entre otras personas que diseñaron y dieron vida al Tren Urbano durante la administración de Pedro Rosselló González.

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, aseguró que, mientras se lleven a cabo los trabajos, no se detendrá la operación del tren en sus 16 subestaciones. Se limitó a decir que las mejoras tomarán “muchos años”.

“Van a ser muchos, muchos años. Esto va a tomar un tiempo razonable en lo que nosotros vamos a ir poco a poco llevando ese desarrollo y cambiando esa infraestructura la cual necesitamos”, dijo Menéndez Agosto.

Acto seguido, se mostró confiado en que se haga realidad la ampliación del Tren Urbano “hacia el noreste, entiéndase el Viejo San Juan como también el aeropuerto”. Para esa iniciativa, el gobierno de Puerto Rico obtuvo este verano, tras competir con una propuesta, una subvención de $11 millones, destacó la gobernadora.

“ATI tiene que cumplir con unos adiestramientos sobre cómo opera este grant (subvención)”, dijo la mandataria.

Por su parte, el director ejecutivo de la ATI explicó cuáles son los próximos pasos a seguir.

“Tan reciente como el 29 de julio tuvimos nuestra primera reunión con la FTA. Ellos básicamente iban a designar con quién era el program manager que nos íbamos a estar reuniendo. Ya eso ocurrió, ahora lo que compete es continuar esas reuniones para identificar términos y condiciones de cómo se van a llevar básicamente las reglas del juego. Eso es donde estamos ahora mismo”, precisó el funcionario.

“Una vez ya eso esté, se concrete, se firma porque eso es un acuerdo, y de ahí procedemos a lo que sería el proceso competitivo de licitación para escoger a las firmas que estarán haciendo todos estos análisis”, agregó.

Los fondos, según había dicho previamente la gobernadora, se pueden utilizar hasta el 2035 y el estudio se debe completar en un año.

Pesquera, por su parte, exhortó a nuevas generaciones a reclamar al gobierno la extensión del Tren Urbano.

“Les deseo, a la generación de puertorriqueños, que utilizan el tren a diario y que son fanáticos del tren, que le dejen saber al gobierno de Puerto Rico que ustedes van a este proyecto y que es importante que se continúe y se extienda. Las adversidades que podemos tener momentáneas con los recursos de agua, de energía eléctrica, no nos puede paralizar a Puerto Rico”, afirmó el exsecretario del DTOP.

Desde el 1 de marzo de 2024 el servicio del Tren Urbano es gratuito. Al preguntársele a Menéndez Agosto cuándo se restablecería el cobro, dijo que están “en las etapas finales” y “próximamente estaremos anunciando junto con una campaña educativa cómo va a operar el sistema”.

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Tren UrbanoCarlos PesqueraPedro Rosselló GonzálezJenniffer GonzálezAutoridad de Transporte Integrado
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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