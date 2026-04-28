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ATI y Carreteras rinden cuentas ante cuestionamientos de la Junta Fiscal sobre retrasos en cobros del Tren Urbano y peajes

El ente enfatizó que estos ingresos son fundamentales para lograr un presupuesto equilibrado

28 de abril de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ATI aseguró que, antes del próximo 31 de agosto, comenzará a cobrar el Tren Urbano, al establecer la necesidad de allegar esos fondos al presupuesto de la dependencia. (Xavier Araújo)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Frente a las advertencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la falta de ingresos por la tarifa del Tren Urbano y los peajes en el próximo presupuesto, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, señaló este martes que se mantienen en conversaciones con el organismo para aclarar dudas sobre ambos sistemas y no afectar el plan proyectado de recaudos y gastos.

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Estamos mejorando el sistema (de peajes) y, en su momento, lo estaremos hablando de cerca con la Junta. Se va anunciar con tiempo de anticipación para los conductores. Todo se está evaluando”, dijo el también secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, sin precisar cuándo empezarán a cobrar los peajes para allegar más fondos a la dependencia.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, reiteró que volverán a cobrar el Tren Urbano –al mismo precio de $1.50 por viaje– antes del 31 de agosto, y el retraso ya está contemplado en el presupuesto presentado a la JSF.

Antes de participar en una vista del Senado sobre el presupuesto, ambos funcionarios respondieron a las preocupaciones presupuestarias de la JSF por los retrasos en los recaudos por los peajes y el Tren Urbano, las cuales quedaron expuestas, el pasado viernes, en una misiva enviada a la gobernadora Jenniffer González.

“La previsión de ingresos de la ACT se basa en los supuestos establecidos en el Plan Fiscal Certificado para 2025, que incluye la reintroducción de las multas de peaje y los ingresos por tarifas del Tren Urbano. Estos ingresos son fundamentales para lograr un presupuesto equilibrado para el año fiscal 2027”, estableció el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la misiva.

Incluso, el ente advirtió que, si estas fuentes de ingresos no se materializan según lo previsto, la ACT debe presentar un nuevo presupuesto para el año fiscal 2027 que “esté estructuralmente equilibrado, sin depender del uso de reservas para cubrir los déficits operativos diarios”.

El Tren Urbano es una alternativa de movilidad, principalmente, para trabajadores y estudiantes.Conecta las ciudades de Bayamón, Guaynabo y San Juan, y se inauguró el 18 de diciembre de 2004.Cerca de la estación Sagrado Corazón se han establecido comercios como farmacias y “fast foods”.
1 / 40 | Tren Urbano: así lucen sus 16 estaciones a dos décadas de su inauguración . El Tren Urbano es una alternativa de movilidad, principalmente, para trabajadores y estudiantes. - Ramon "Tonito" Zayas

En la vista pública, el subsecretario del DTOP, Marcos García, respondió a la senadora Migdalia Padilla que entregarán el presupuesto de la ACT en los próximos días.

“La intención es restablecer la tarifa. Venimos con más tecnología. Van a tener más métodos de pago. Queremos reestablecerlo lo antes posible”, puntualizó, por su parte, Menéndez Agosto, en alusión al tren.

“Ellos (miembros de la JSF) lo saben. Hay una constante comunicación y ellos tienen sus proyecciones. La realidad es que ya nosotros necesitamos ese dinero porque se reinvierte en los sistemas”, añadió.

Estas cartas no surgen en el vacío. Es un proceso normal del presupuesto que se trabaja con la Junta. Continuamos trabajando de la mano con ellos para mejorar el servicio”, aportó González Montalvo.

Por otro lado, Menéndez Agosto recalcó que el aumento en la tarifa de los viajes en lancha de Ceiba a Vieques y Culebra sigue en pie para implantarse el 5 de mayo, tras aclararse las controversias sobre el registro de los viequenses y la inscripción de comerciantes.

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Autoridad de Carreteras y TransportaciónAutoridad de Transporte IntegradoJunta de Supervisión FiscalTren UrbanoPresupuesto de Puerto RicoPeajes
ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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