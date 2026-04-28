ATI y Carreteras rinden cuentas ante cuestionamientos de la Junta Fiscal sobre retrasos en cobros del Tren Urbano y peajes

Frente a las advertencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la falta de ingresos por la tarifa del Tren Urbano y los peajes en el próximo presupuesto, el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González Montalvo, señaló este martes que se mantienen en conversaciones con el organismo para aclarar dudas sobre ambos sistemas y no afectar el plan proyectado de recaudos y gastos.

“Estamos mejorando el sistema (de peajes) y, en su momento, lo estaremos hablando de cerca con la Junta. Se va anunciar con tiempo de anticipación para los conductores. Todo se está evaluando”, dijo el también secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, sin precisar cuándo empezarán a cobrar los peajes para allegar más fondos a la dependencia.

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, reiteró que volverán a cobrar el Tren Urbano –al mismo precio de $1.50 por viaje– antes del 31 de agosto, y el retraso ya está contemplado en el presupuesto presentado a la JSF.

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Antes de participar en una vista del Senado sobre el presupuesto, ambos funcionarios respondieron a las preocupaciones presupuestarias de la JSF por los retrasos en los recaudos por los peajes y el Tren Urbano, las cuales quedaron expuestas, el pasado viernes, en una misiva enviada a la gobernadora Jenniffer González.

“La previsión de ingresos de la ACT se basa en los supuestos establecidos en el Plan Fiscal Certificado para 2025, que incluye la reintroducción de las multas de peaje y los ingresos por tarifas del Tren Urbano. Estos ingresos son fundamentales para lograr un presupuesto equilibrado para el año fiscal 2027”, estableció el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en la misiva.

Incluso, el ente advirtió que, si estas fuentes de ingresos no se materializan según lo previsto, la ACT debe presentar un nuevo presupuesto para el año fiscal 2027 que “esté estructuralmente equilibrado, sin depender del uso de reservas para cubrir los déficits operativos diarios”.

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En la vista pública, el subsecretario del DTOP, Marcos García, respondió a la senadora Migdalia Padilla que entregarán el presupuesto de la ACT en los próximos días.

“La intención es restablecer la tarifa. Venimos con más tecnología. Van a tener más métodos de pago. Queremos reestablecerlo lo antes posible”, puntualizó, por su parte, Menéndez Agosto, en alusión al tren.

“Ellos (miembros de la JSF) lo saben. Hay una constante comunicación y ellos tienen sus proyecciones. La realidad es que ya nosotros necesitamos ese dinero porque se reinvierte en los sistemas”, añadió.

“Estas cartas no surgen en el vacío. Es un proceso normal del presupuesto que se trabaja con la Junta. Continuamos trabajando de la mano con ellos para mejorar el servicio”, aportó González Montalvo.

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