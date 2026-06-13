Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump nombrará a James McDonald como nuevo fiscal del Distrito Sur de Nueva York

El movimiento se da luego de que Jay Clayton asumiera un nuevo cargo como director de Inteligencia Nacional

13 de junio de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que nombrará al abogado James McDonald como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, tras informar en la víspera que Jay Clayton, quien hasta ahora ocupaba el puesto, pasará a ser el nuevo Director de Inteligencia Nacional del país.

RELACIONADAS

Trump hizo el anuncio en una publicación de su plataforma Truth Social, en la que destacó que McDonald fue fiscal federal adjunto del Distrito Sur de Nueva York y ocupó el cargo de director de cumplimiento normativo en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos durante su primer mandato.

Además, el jefe de Estado subrayó que McDonald es actualmente socio del bufete de abogados Sullivan & Cromwell; fue asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y es un “distinguido graduado” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia y de Harvard.

“Estoy convencido de que Jamie obtendrá excelentes resultados para nuestro país, ya que cuenta con el respeto de nuestros patriotas de las fuerzas del orden, la comunidad jurídica y la magistratura, y colaborará de manera fantástica con ellos”, escribió el mandatario.

El Distrito Sur de Nueva York (SDNY, en inglés) se encarga de casos de alto perfil como el del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al que acusó en enero pasado de cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Además, el SDNY lleva otros casos relacionados con el narcotráfico como el del gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o el del exdirector de la principal agencia antidrogas de Bolivia Maximiliano Dávila Pérez, condenado en marzo a veinticinco años de prisión.

Este tribunal federal neoyorquino también dirigió el caso contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs y lleva el juicio federal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

McDonald sustituirá en la corte a Jay Clayton, nominado para el cargo de Director de Inteligencia Nacional, tras la polémica que generó la propuesta de nombramiento de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y heredero de una fortuna en la construcción inmobiliaria.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: