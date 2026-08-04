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Niños pintan murales en Piñones como herramienta de transformación social

En su arte reflejaron su sentir respecto a las dinámicas sociales que viven a diario

4 de agosto de 2026 - 6:00 AM

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Durante varias semanas, niños de entre 3 y 14 años trabajaron en la creación de murales en las paredes del Centro Emiliano Figueroa, sede de la organización comunitaria PAYE, ubicada en Loíza.
Durante varias semanas, niños de entre 3 y 14 años trabajaron en la creación de murales en las paredes del Centro Emiliano Figueroa, sede de la organización comunitaria PAYE, ubicada en Loíza. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

La organización comunitaria Piñones Aprende y Emprende (PAYE) celebró recientemente la culminación de su campamento de verano artístico Somos Artistas, un programa en el que niños de entre 3 y 14 años de la comunidad de Piñones, en Loíza, y sectores cercanos exploraron el arte como herramienta de expresión, reflexión y transformación social.

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Durante varias semanas, los participantes trabajaron junto a maestros y facilitadores en la creación de murales que reflejan su sentir respecto a las dinámicas sociales que viven en su día a día. Lejos de ser una simple actividad recreativa, el proceso creativo se convirtió en un espacio donde los niños pudieron nombrar, procesar y visualizar aquello que viven de cerca en su comunidad y, sobre todo, imaginar posibilidades de cambio para aquellas cosas que quieren solucionar.

“Los niños de Piñones no necesitan que les expliquen lo que es la desigualdad, la falta de recursos o los retos de esta comunidad; lo viven todos los días. Lo que hicimos en Somos Artistas fue darles el espacio, las herramientas y la confianza para convertir esa realidad en arte, y en el proceso, entender que ellos también tienen el poder de imaginar y construir un futuro distinto”, expresó Tanisha Desireé Gaspar Clemente, directora ejecutiva de PAYE.

“Cuando les das a los niños los recursos correctos —no solo materiales, sino padres y maestros comprometidos, una comunidad que los respalda y una educación que valora su cultura— ellos mismos comienzan a ver que las cosas pueden ser diferentes. Ese es el primer paso para cambiar cualquier sistema”, añadió Gaspar.

Se crearon los siguientes murales:

“Nuestras costas”: Creado por niños de 3 a 5 años, promueve la preservación de las costas y la protección de las playas.

“Nuestros reclamos”: Mural creado por niños de 6 a 9 años que presenta las necesidades y reclamos de la comunidad ante la falta de agua, energía eléctrica y otros servicios básicos.

“Soy historia, soy comunidad”: Creado por niños de 9 a 11 años, este mural resalta la importancia de incluir y valorar a los adultos mayores.

“Linaje”: Este mural, creado por niños y jóvenes de 11 a 14 años, reconoce la aportación de las mujeres a las familias y a las nuevas generaciones.

Estas obras quedarán exhibidas en las paredes del Centro Emiliano Figueroa, hogar de PAYE, donde la comunidad y el público en general podrán apreciarlas.

PAYE es una organización comunitaria dedicada a fortalecer el desarrollo educativo, cultural y social de los niños, niñas y familias de Piñones, mediante programas que combinan el aprendizaje, el arte y el emprendimiento como herramientas de transformación.

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