Prepara emocionalmente a tus hijos para el inicio de clases
Psicóloga brinda cinco recomendaciones para ayudar a niños y jóvenes a manejar el regreso a la escuela
4 de agosto de 2026 - 6:00 AM
4 de agosto de 2026 - 6:00 AM
El regreso a la escuela puede generar una variedad de emociones en niños y jóvenes: desde alegría y esperanza hasta incertidumbre, temor o ansiedad. Por eso, es importante prepararlos emocionalmente para volver a clases.
“Debemos recordar que el regreso a clases es una transición familiar, no solo del niño”, dijo Sandra Santori, psicóloga clínica con 30 años de experiencia atendiendo a niños, adolescentes y adultos. “Esto puede crear caos en unas familias y alivio en otras”.
Por eso, la experta resaltó la importancia de que tanto los padres como los hijos puedan reconocer y validar sus emociones, en lugar de minimizarlas. “Los padres deben reconocer cómo se sienten ante este comienzo de clases, porque si ellos están tranquilos el niño estará bien, pero si están en caos, eso lo van a transmitir a los niños”, explicó.
La psicóloga con práctica privada en Guaynabo hizo las siguientes recomendaciones:
“Lo importante es que, como padres, no queramos evitar dificultades a nuestros hijos, sino que debemos acompañarlos a que descubran que son capaces de superarlas por sí mismos”, concluyó.
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