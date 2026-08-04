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Prepara emocionalmente a tus hijos para el inicio de clases

Psicóloga brinda cinco recomendaciones para ayudar a niños y jóvenes a manejar el regreso a la escuela

4 de agosto de 2026 - 6:00 AM

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Antes de que vaya a la escuela, enséñale a tu hijo ejercicios de relajación que puede hacer cuando se sienta estresado o ansioso, como respiración profunda, contar el 10 al 1 o imaginar un lugar seguro. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

El regreso a la escuela puede generar una variedad de emociones en niños y jóvenes: desde alegría y esperanza hasta incertidumbre, temor o ansiedad. Por eso, es importante prepararlos emocionalmente para volver a clases.

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“Debemos recordar que el regreso a clases es una transición familiar, no solo del niño”, dijo Sandra Santori, psicóloga clínica con 30 años de experiencia atendiendo a niños, adolescentes y adultos. “Esto puede crear caos en unas familias y alivio en otras”.

Por eso, la experta resaltó la importancia de que tanto los padres como los hijos puedan reconocer y validar sus emociones, en lugar de minimizarlas. “Los padres deben reconocer cómo se sienten ante este comienzo de clases, porque si ellos están tranquilos el niño estará bien, pero si están en caos, eso lo van a transmitir a los niños”, explicó.

La psicóloga con práctica privada en Guaynabo hizo las siguientes recomendaciones:

  1. Valida las emociones de tu hijo: “Pregúntale qué espera de este año escolar y cómo se siente”, aconsejó Santori. “Si está nervioso, déjale saber que lo entiendes, que es lo normal para el primer día de clases y pregúntale: cómo te gustaría sentirte y qué puedes hacer para estar más tranquilo”.
  2. Retoma la rutina: Una semana antes del primer día de clases, puedes acostar a los niños 30 minutos más temprano cada día hasta llegar a la hora en que suelen acostarse a dormir durante el año escolar. Para fomentar un mejor descanso, elimina el uso de dispositivos móviles una hora antes de dormir y remplázalo con lectura o conversación.
  3. Lleva a tu hijo a la casa abierta: Si la escuela hará una casa abierta o reunión de padres y maestros antes del inicio de curso, ve con tu hijo para que se familiaricn con el plantel, los maestros y el resto del personal. “Dale la seguridad de que estará bien en ese espacio y que allí habrá otros adultos pendientes de él para apoyarlo si le pasa cualquier cosa”, dijo Santori.
  4. Dale autonomía según su edad: “Que el estudiante empiece a preparar sus propios uniformes, bultos y loncheras, aunque sea con supervisión, para que empiece a desarrollar su autonomía”, resaltó la psicóloga.
  5. Practiquen técnicas para manejar la ansiedad: Antes de que vaya a la escuela, enséñale a tu hijo ejercicios de relajación que puede hacer cuando se sienta estresado o ansioso, como respiración profunda, contar el 10 al 1 o imaginar un lugar seguro.

“Lo importante es que, como padres, no queramos evitar dificultades a nuestros hijos, sino que debemos acompañarlos a que descubran que son capaces de superarlas por sí mismos”, concluyó.

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El Nuevo Día EducadorRegreso a clasesRegreso a la escuelaPsicologíaPadres
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