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¿Tienes todo lo necesario para el regreso a clases de tus hijos?

Proveemos una lista de cotejo de lo que no te debe faltar previo al inicio de curso

30 de julio de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las clases comenzarán el jueves, 6 de agosto en las escuelas públicas de toda la isla y el día antes, el miércoles, 5 de agosto, habrá casa abierta para los padres. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

Las clases están por comenzar en escuelas públicas y privadas alrededor de la isla, así que es momento para verificar si tus hijos tienen todo lo necesario para su primer día o si aún queda alguna gestión por hacer.

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Juan Carlos Santiago, presidente de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, instó a los padres a revisar las listas de libros y materiales escolares que recibieron durante el proceso de la matrícula para asegurarse de que ya compraron todo lo necesario o tomar nota de qué falta por adquirir. Esto incluye: bultos, loncheras, cartucheras, libretas, lápices y otros útiles, así como los uniformes regulares y de educación física.

“Es importante que se aseguren de que tienen acceso a las plataformas digitales que utiliza la escuela como parte de las clases y para comunicarse con los padres y los estudiantes; que se aseguren de que cuentan con nombre de usuario y contraseña”, resaltó Santiago.

En el caso de que el colegio asigne libros electrónicos u otros recursos digitales, dijo que debes asegurarte de no perder la evidencia de que adquiriste las licencias de ese material educativo.

Añadió que las escuelas privadas típicamente inician las clases a mediados de agosto, pero antes suelen hacer reuniones o eventos de casa abierta donde los padres pueden conocer a los maestros, aclarar dudas o solicitar servicios de horario extendido.

Por su parte, Annette Solís Alarcón, gerente de Operaciones del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar del Departamento de Educación, recordó que las clases comenzarán el jueves, 6 de agosto en las escuelas públicas de toda la isla y que el día antes, el miércoles, 5 de agosto, habrá casa abierta para los padres desde las 8:00 a.m. hasta las 2:30 p.m.

Ese día, podrás conocer a los maestros, al personal escolar y cuál será el itinerario de clases y el salón hogar de tus hijos. “Es importante que el estudiante vaya, sobre todo si es nuevo en la escuela, para que sepa dónde está su salón, los baños, el comedor, la biblioteca y conozca a sus maestros”, acotó Solís.

Además, podrás aprovechar la visita para informar a la escuela si tu hijo necesita seguir una dieta especial o recibir medicamentos recetados durante el horario lectivo. La escuela te requerirá llenar solicitudes y someter ciertos documentos para solicitar estos y otros servicios, como los de transportación o los del Programa de Educación Especial. “Es importante que utilicen el open house para comunicar todo esto si aún no lo han hecho”, insistió Solís.

A continuación, proveemos una lista de cotejo de lo que no te debe faltar previo al inicio de clases:

  • Hoja verde que certifica que el alumno tiene sus vacunas al día (entregar documento original)
  • Certificado de examen oral (requerido para estudiantes que van a los siguientes grados: kínder, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo)
  • Información de las personas autorizadas a recoger al estudiante
  • Informar a la escuela si el alumno tiene afecciones de salud que requieran seguir una dieta especial o recibir medicamentos recetados durante el horario lectivo
  • Solicitar servicios de transportación o de horario extendido, de ser necesario
  • Verificar que tú y tus hijos tienen acceso a las plataformas digitales que utiliza la escuela
  • Uniforme completo
  • Bulto, lonchera y cartuchera
  • Libros y libretas
  • Lápices, gomas de borrar y otros materiales escolares incluidos en la lista enviada por la escuela
  • Leer el reglamento escolar y otros documentos enviados por el plantel
  • Asistir a la casa abierta
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