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Saber al alcance: Nueva tablilla puertorriqueña honra a los “Borinqueneers”

El diseño lanzado recientemente muestra la Medalla de Oro que otorgó el Congreso al Regimiento 65 de Infantería

30 de julio de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las tablillas conmemorativas del aniversario 250 de la fundación de Estados Unidos llevan en el centro la Medalla de Oro que otorgó el Congreso al Regimiento 65 de Infantería, unidad militar estadounidense compuesta por puertorriqueños. (Facebook/DTOP)
Por Dr. Ángel O. Navarro Zayas
Nota del editor
“Saber al alcance” agrupa artículos redactados por expertos, en los que se abordan temas variados que pretenden fomentar la curiosidad intelectual de los estudiantes y servir de recurso para los maestros.

Recientemente, el gobierno de Puerto Rico ha lucido muy empañado por tristes noticias: acusaciones de corrupción, contratos cuestionables, falta de agua, falta de energía eléctrica, fallas en el sistema educativo, colapso del sistema de salud, entre otras calamidades. Pero cuando el gobierno hace las cosas bien, también se deben reconocer y aplaudir públicamente.

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El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunciaron recientemente las tablillas conmemorativas del 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos. Pero eso no es todo: la celebración que a nosotros nos debe llenar de verdadero orgullo es que en las tablillas se celebra a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que han servido honorablemente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, al colocar en el centro de la tablilla la medalla de los honorables Borinqueneers.

El Regimiento 65 de Infantería participó con honor en las fuerzas armadas de Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Después de la Guerra de Corea, el regimiento puertorriqueño, conocido como los Borinqueneers, recibió las siguientes condecoraciones y reconocimientos: nueve Cruces por Servicio Distinguido, aproximadamente 250 Estrellas de Plata, más de 2,700 Corazones Púrpuras, más de 600 Estrellas de Bronce y una Medalla de Honor.

Los Borinqueneers enfrentaron racismo y xenofobia por parte de otros soldados y oficiales estadounidenses, a pesar de haber arriesgado sus vidas en el ejército, ya que estaban segregados de las demás unidades. El 13 de abril de 2016, el Congreso estadounidense otorgó la Medalla de Oro (que aparece en la nueva tablilla), al Regimiento 65 de Infantería, en agradecimiento por sus servicios. Más de 200 Borinqueneers y sus seres queridos se reunieron en el Capitolio de Washington, D.C. en aquella ocasión, para la entrega de la Medalla de Oro del Congreso.

Los veteranos del Regimiento 65 de Infantería recibieron la medalla por sus servicios pioneros, su devoción al deber y sus actos de valentía ante la adversidad. Aunque sus funciones fueron restringidas fuera del combate durante la Primera Guerra Mundial, el regimiento sirvió heroicamente en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. El Regimiento participó en batallas feroces entre 1950 y 1952, ganando admiración por su valentía.

A pesar de la orden ejecutiva de 1948 del presidente estadounidense Harry Truman, que garantizaba la igualdad en las Fuerzas Armadas, esta política no se aplicó plenamente al inicio de la Guerra de Corea. Los soldados afroamericanos y puertorriqueños fueron asignados a unidades segregadas. Los Borinqueneers fueron la última unidad segregada del ejército estadounidense.

Por ende, esta nueva tablilla numismática puertorriqueña, mediante la cual se rinde un gran homenaje a los militares puertorriqueños y puertorriqueñas, y su Medalla de Oro, es una manera de agradecerles los servicios a los veteranos puertorriqueños y de expresarles respeto y reconocimiento por sus sacrificios y servicios. Del mismo modo, promueve un espíritu de patriotismo, solidaridad y compromiso con aquellos veteranos que han servido con gran honor en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos: nuestros hijos e hijas militares beneméritos de nuestra amada Isla del Encanto.

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El autor es historiador y numismático.

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El Nuevo Día EducadorBorinqueneersHistoriaRegimiento 65 de Infantería
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