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Reportan el fallecimiento de un hombre en una piscina en Isla Verde

La Policía informó que el bañista estadounidense tenía 34 años

30 de julio de 2026 - 6:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla (UPR) en Carolina, donde el médico de turno certificó su fallecimiento. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 34 años falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía en la piscina de un hotel en Isla Verde, Carolina.

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El caso fue reportado a eso de las 12:42 p.m. de ayer, miércoles, en los predios del condominio Saint Tropez.

Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un bañista, de 30 a 40 años y norteamericano, que había sido sacado de la piscina tras presentar síntomas de ahogamiento.

Luego, en comunicado de prensa, la Policía indicó que “el perjudicado, identificado como Clay Boaz Tunica-El, de 34 años de edad”, fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla (UPR) en Carolina, “donde el médico de turno certificó la muerte”.

El agente Lianis Martínez, de la División de Homicidios del C.I.C. de Carolina en unión a la fiscal Lenabel Alvarado se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoIsla Verde
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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