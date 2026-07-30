Reportan el fallecimiento de un hombre en una piscina en Isla Verde
La Policía informó que el bañista estadounidense tenía 34 años
30 de julio de 2026 - 6:34 AM
30 de julio de 2026 - 6:34 AM
Un hombre de 34 años falleció en circunstancias que son investigadas por la Policía en la piscina de un hotel en Isla Verde, Carolina.
El caso fue reportado a eso de las 12:42 p.m. de ayer, miércoles, en los predios del condominio Saint Tropez.
Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un bañista, de 30 a 40 años y norteamericano, que había sido sacado de la piscina tras presentar síntomas de ahogamiento.
Luego, en comunicado de prensa, la Policía indicó que “el perjudicado, identificado como Clay Boaz Tunica-El, de 34 años de edad”, fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla (UPR) en Carolina, “donde el médico de turno certificó la muerte”.
El agente Lianis Martínez, de la División de Homicidios del C.I.C. de Carolina en unión a la fiscal Lenabel Alvarado se hicieron cargo de la investigación.
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