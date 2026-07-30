Capitán de bote fallece ahogado en Culebra: se lanzó al mar tras ver una embarcación a la deriva

La Policía informó que un hombre falleció ahogado tras lanzarse de una embarcación ayer, miércoles, en Culebra.

De acuerdo con la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, a eso de las 9:43 p.m., en la playa de la bahía Ensenada Honda.

“Al llegar los agentes al lugar, se informó que el capitán de una embarcación tipo catamarán se lanzó al agua al percatarse de que otra embarcación se encontraba a la deriva. El perjudicado solicitó un salvavidas y, al ser lanzado, este se hundió inmediatamente y no volvió a ser visto”, apuntó el informe policiaco.

“Posteriormente, tras una búsqueda en el área, su cuerpo fue localizado flotando. Este fue identificado como Pedro Rafael Ortiz Cheverón”, agregó.