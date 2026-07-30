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Peatón fallece atropellado en la autopista Luis A. Ferré en Caguas

La Policía indicó que estaba cruzando el expreso a pie, en horas de la madrugada

30 de julio de 2026 - 7:11 AM

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Hasta este miércoles, la Policía había reportado 167 fallecimientos en accidentes fatales, 14 menos que los 153 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, jueves, en Caguas.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:52 a.m., en el kilómetro 19.9 del expreso PR-52.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una guagua Hyundai Tucson de 2021 impactó a un peatón que cruzaba la autopista a pie.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el peatón, de aproximadamente 50 años, vestía camisa negra y pantalón corto. Agregó que falleció en el acto a causa del choque.

El conductor, de 25 años, permaneció en el lugar del accidente y arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en el organismo.

El caso fue investigado por el agente Joel Martínez, bajo la supervisión del sargento Luis Crespo en unión al fiscal Amed Rivera.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 167 fallecimientos en accidentes fatales, 14 menos que los 153 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPeatón arrolladoCaguasAutopista Luis A. Ferré
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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