Peatón fallece atropellado en la autopista Luis A. Ferré en Caguas

Un hombre falleció atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, jueves, en Caguas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:52 a.m., en el kilómetro 19.9 del expreso PR-52.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de una guagua Hyundai Tucson de 2021 impactó a un peatón que cruzaba la autopista a pie.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el peatón, de aproximadamente 50 años, vestía camisa negra y pantalón corto. Agregó que falleció en el acto a causa del choque.

El conductor, de 25 años, permaneció en el lugar del accidente y arrojó 0.00% en la prueba de alcohol en el organismo.

El caso fue investigado por el agente Joel Martínez, bajo la supervisión del sargento Luis Crespo en unión al fiscal Amed Rivera.