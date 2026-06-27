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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Accidente fatal frente al Tribunal de Caguas: muere peatón arrollado en la PR-189

Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la mañana de este sábado

27 de junio de 2026 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se reportó esta mañana. (Josian Bruno)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de auto de carácter fatal con un peatón fue reportado en horas de la mañana de este sábado en la carretera PR-189, a la altura del kilómetro 0.3, frente al Tribunal de Primera Instancia en Caguas.

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De acuerdo con información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre aún sin identificar, quien fue impactado por un vehículo de motor cuyo conductor se detuvo en el lugar.

Paramédicos se personaron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales del peatón.

Las autoridades continúan con la investigación de los hechos en unión al fiscal de turno.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAccidentesCaguas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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