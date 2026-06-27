Accidente fatal frente al Tribunal de Caguas: muere peatón arrollado en la PR-189
Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la mañana de este sábado
27 de junio de 2026 - 10:55 AM
27 de junio de 2026 - 10:55 AM
Un accidente de auto de carácter fatal con un peatón fue reportado en horas de la mañana de este sábado en la carretera PR-189, a la altura del kilómetro 0.3, frente al Tribunal de Primera Instancia en Caguas.
De acuerdo con información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre aún sin identificar, quien fue impactado por un vehículo de motor cuyo conductor se detuvo en el lugar.
Paramédicos se personaron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales del peatón.
Las autoridades continúan con la investigación de los hechos en unión al fiscal de turno.
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