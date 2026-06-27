Accidente fatal frente al Tribunal de Caguas: muere peatón arrollado en la PR-189

Un accidente de auto de carácter fatal con un peatón fue reportado en horas de la mañana de este sábado en la carretera PR-189, a la altura del kilómetro 0.3, frente al Tribunal de Primera Instancia en Caguas.

De acuerdo con información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre aún sin identificar, quien fue impactado por un vehículo de motor cuyo conductor se detuvo en el lugar.

Paramédicos se personaron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales del peatón.