Conductor fallece tras volcarse en su auto en Caguas
La Policía indicó que antes había colisionado con otro auto
21 de junio de 2026 - 10:21 AM
21 de junio de 2026 - 10:21 AM
Un conductor falleció en un accidente de tránsito en la noche de ayer, sábado, en Caguas, informó la Policía.
El incidente se reportó a eso de las 9:46 p.m., en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-763.
Aunque el conductor no ha sido identificado, la Uniformada lo describió como de entre 75 a 80 años de edad.
La Uniformada indicó que el conductor viajaba en un Jeep Compass cuando invadió el carril contrario, impactando un auto Suzuki XL-7 gris del 2022 conducido por un hombre de 49 años y residente de Guayama que transitaba en dirección contraria.
Tras el impacto, el Jeep continuó la marcha pero saliéndose de la vía de rodaje hasta chocar contra un talud de tierra, lo que provocó que se volcara.
Según la Policía, el conductor del Jeep quedó pillado, sufriendo lesiones graves y falleció en el lugar.
El conductor del Suzuki resultó ileso y arrojó 0.000% de alcohol en el organismo.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 113 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 131 registrados a la misma fecha en el 2025.
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