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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor fallece tras volcarse en su auto en Caguas

La Policía indicó que antes había colisionado con otro auto

21 de junio de 2026 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 113 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 131 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un conductor falleció en un accidente de tránsito en la noche de ayer, sábado, en Caguas, informó la Policía.

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El incidente se reportó a eso de las 9:46 p.m., en el kilómetro 1.5 de la carretera PR-763.

Aunque el conductor no ha sido identificado, la Uniformada lo describió como de entre 75 a 80 años de edad.

La Uniformada indicó que el conductor viajaba en un Jeep Compass cuando invadió el carril contrario, impactando un auto Suzuki XL-7 gris del 2022 conducido por un hombre de 49 años y residente de Guayama que transitaba en dirección contraria.

Tras el impacto, el Jeep continuó la marcha pero saliéndose de la vía de rodaje hasta chocar contra un talud de tierra, lo que provocó que se volcara.

Según la Policía, el conductor del Jeep quedó pillado, sufriendo lesiones graves y falleció en el lugar.

El conductor del Suzuki resultó ileso y arrojó 0.000% de alcohol en el organismo.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 113 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 18 menos que los 131 registrados a la misma fecha en el 2025.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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