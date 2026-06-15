Pierde el control y cae en una zanja: muere motorista en accidente en Lares
El choque se reportó en la PR-431, en el barrio Prieto
15 de junio de 2026 - 6:59 AM
15 de junio de 2026 - 6:59 AM
Un motorista perdió la vida al accidentarse en la noche de ayer, domingo, en Lares, informó la Policía.
El caso fue reportado a eso de las 8:11 p.m., en el kilómetro 12.7, de la carretera PR-431, en el barrio Prieto.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que “José Feliciano Ortiz, de 32 años y residente de Yauco, conducía la motora Scrambler Honda modelo CR-250 R del año 1996 de color rojo y blanco sin tablilla” cuando “este perdió el control del volante saliendo expulsado cayendo en una zanja”.
“Feliciano Ortiz resultó con heridas de carácter grave que le causaron la muerte”, agregó el informe policiaco.
El agente Jonathan Galán Cuevas, adscrito a la división Patrulla Carreteras de Utuado, se hizo a cargo de la investigación junto con la fiscal Belmaris López Rivera.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 106 muertes en accidentes vehiculares en lo que va de este año, 15 menos que las 121 registradas a la misma fecha en el 2025.
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