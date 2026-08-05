Educación emite millones de dólares para saldar deudas con transportistas escolares

La pugna de transportistas escolares y el Departamento de Educación por la falta de pagos se acercaba a su fin este miércoles, luego que la agencia concretara desembolsos suficientes para garantizar que el servicio se dé a los estudiantes este jueves.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, sostuvo que se reunieron en la mañana y en la tarde del martes con porteadores escolares, y lo hicieron nuevamente en la tarde del miércoles, para asegurar la emisión de pagos y adelantar la firma de contratos.

“Tuve diálogos con transportistas, y están ya en las regiones para asegurar los servicios de transporte mañana. Están firmando contratos para asegurar los servicios”, indicó el secretario, pasadas las 4:00 p.m. del miércoles.

A lo largo del día, la agencia emitió pagos para estos proveedores, aseguró.

“Hay unos $6 millones en pagos que están bajando en los bancos. Ellos verán estos pagos reflejados en sus cuentas”, expresó Ramos Parés, en la mañana.

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El secretario reiteró que el retraso se debe al cambio a un nuevo sistema financiero gubernamental, el Enterprise Resource Planning (ERP). Entre los escollos, explicó que la plataforma no permite poblar “en masa” documentos, sino que los contratos se deben trabajar uno a uno.

“Hay cerca de $1 millón adicional que está en las bandejas de los pagadores. Antes, con nuestro sistema financiero que teníamos, esos pagos ocurrían de manera automática, pero con el nuevo sistema hay que entrar (cada pago) uno a uno. Pero eso debe salir pronto, manejar el millón de dólares ahora no debe ser el mismo reto luego que ya salieron $6 millones”, señaló.

El secretario estimó que deben salir unos $9 millones en pagos a transportistas, una vez se trabajen otros $2 millones la próxima semana.

La Federación de Porteadores Escolares denunció esta semana que había unas 2,300 facturas pendientes de pago y que los transportistas aguardarían hasta que se reciban los desembolsos para suscribir los contratos correspondientes al nuevo periodo académico.

Ramos Parés prevé que el cumplimiento con estos pagos permita que los estudiantes reciban transporte escolar en el primer día de clases.

“Estamos esperanzados que, viendo los logros significativos que se ha tenido desde el lunes hasta miércoles en la mañana, puedan sumarse hoy (miércoles) los transportistas y firmar los contratos”, expuso.

1 / 13 | Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El secretario destacó que no todos los proveedores de transportación escolar están agrupados bajo la Federación, por lo cual la agencia “siempre tiene alternativas” para proveer servicios a los alumnos.

No obstante, reconoció que aún quedarán deudas pendientes.

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“Hay un tema descubierto, pero están identificando fondos que tienen que ver con el año fiscal 2024-2025. La Junta (de Supervisión Fiscal) pidió información adicional”, apuntó.

Educación aún pacta con estos porteadores mediante contratos de emergencia, un mecanismo que ha utilizado durante varios años. Ramos Parés indicó que ya la subasta para formalizar próximos contratos está en manos de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Emiten pagos para Educación Especial

Ramos Parés señaló, asimismo, que la agencia ha continuado emitiendo pagos para proveedores de Educación Especial. Al momento, indicó que se han desembolsado unos $58 millones por servicios prestados el pasado año escolar.

“Han salido gran parte de los pagos y ya se está moviendo mucho más rápido porque no están saliendo solo de Finanzas (en nivel central), sino también a través de los Centros de Servicios de Educación Especial, a través de sus pagadores haciendo el proceso”, apuntó.

Educación cerró el pasado año escolar con controversias presupuestarias, en ese momento relacionadas con los pagos a proveedores de servicios de Educación Especial. Ramos Parés indicó que la agencia cuenta con los fondos para estos suplidores, tras la aprobación de una partida de $118 millones, pero la emisión de pagos se complicó en julio por la entrada en escena del ERP.