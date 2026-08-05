Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
5 de agosto de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Centro Médico tiene reservas de agua para enfrentar racionamiento, asegura ASEM

El director ejecutivo afirmó que el complejo hospitalario cuenta con abasto para mantener las operaciones por “20 días o más”

5 de agosto de 2026 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Informó que ASEM mantiene una reserva de 2.3 millones de galones de agua distribuidos en tres cisternas institucionales. (josian.bruno@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) aseguró este miércoles que los hospitales ubicados en el Centro Médico de Río Piedras cuentan con reservas suficientes de agua para mantener sus operaciones durante el plan de interrupciones programadas anunciado por el gobierno ante la reducción en los niveles del embalse Carraízo.

RELACIONADAS

El director ejecutivo de ASEM, Regino Colón, indicó que el racionamiento no tendrá impacto en los servicios hospitalarios del complejo, debido a la capacidad de almacenamiento y los protocolos de emergencia establecidos.

“Los hospitales que ubican en el Centro Médico tienen que contar con la resiliencia necesaria para garantizar los servicios de agua y electricidad. Nuestra operación es 24 horas al día, los 365 días del año, así que, con sequía o sin ella, nuestros hospitales tienen que contar con el preciado líquido”, expresó el doctor mediante declaraciones escritas.

El funcionario detalló que ASEM mantiene una reserva de 2.3 millones de galones de agua, distribuidos en tres cisternas institucionales con capacidades de 300,000, 800,000 y 1,200,000 galones, respectivamente.

"Para poder sobrevivir, hay que prepararse": ciudadanos se movilizan ante el racionamiento de agua

"Para poder sobrevivir, hay que prepararse": ciudadanos se movilizan ante el racionamiento de agua

La gobernadora Jenniffer González precisó que el racionamiento para siete municipios iniciará el viernes próximo, luego de que el embalse Carraízo han bajado de manera más acelerada.

“Según el reglamento del Departamento de Salud para la operación de hospitales, todos tenemos que contar con capacidad de reserva de agua para 20 días o más, como es nuestro caso”, añadió.

Además, indicó que la agencia mantiene contratos activos con suplidores de transporte de agua para reponer las reservas de ser necesario.

El anuncio de ASEM ocurre luego de que la gobernadora Jenniffer González informara el martes el inicio de un plan de interrupciones programadas para abonados que se suplen del embalse Carraízo, debido a la reducción sostenida en los niveles de la represa.

El plan comenzará el viernes 7 de agosto y contempla interrupciones de 48 horas para sectores y barrios de San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza. La gobernadora indicó que la medida podría extenderse o agravarse dependiendo de los niveles de abasto y las condiciones de sequía.

Colón también informó que ASEM trabaja en un listado de empleados que podrían verse afectados por las interrupciones del servicio de agua para brindarles apoyo, dentro de los recursos disponibles, a ellos y sus familiares.

Asimismo, señaló que la institución mantiene un Comité Permanente de Seguridad, personal de ingeniería y protocolos para atender posibles emergencias relacionadas con la infraestructura del Centro Médico.

“Contamos con normas, procedimientos y protocolos para atender cualquier eventualidad o emergencia que se presente, así que no bajamos la guardia”, sostuvo.

Tags
Centro MédicoCentro Médico en Río PiedrasRacionamientoRacionamiento de aguaAAASaludBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 5 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: