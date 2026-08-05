Centro Médico tiene reservas de agua para enfrentar racionamiento, asegura ASEM

El director ejecutivo de ASEM, Regino Colón, indicó que el racionamiento no tendrá impacto en los servicios hospitalarios del complejo, debido a la capacidad de almacenamiento y los protocolos de emergencia establecidos.

“Los hospitales que ubican en el Centro Médico tienen que contar con la resiliencia necesaria para garantizar los servicios de agua y electricidad. Nuestra operación es 24 horas al día, los 365 días del año, así que, con sequía o sin ella, nuestros hospitales tienen que contar con el preciado líquido”, expresó el doctor mediante declaraciones escritas.

El funcionario detalló que ASEM mantiene una reserva de 2.3 millones de galones de agua, distribuidos en tres cisternas institucionales con capacidades de 300,000, 800,000 y 1,200,000 galones, respectivamente.

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"Para poder sobrevivir, hay que prepararse": ciudadanos se movilizan ante el racionamiento de agua La gobernadora Jenniffer González precisó que el racionamiento para siete municipios iniciará el viernes próximo, luego de que el embalse Carraízo han bajado de manera más acelerada.

“Según el reglamento del Departamento de Salud para la operación de hospitales, todos tenemos que contar con capacidad de reserva de agua para 20 días o más, como es nuestro caso”, añadió.

Además, indicó que la agencia mantiene contratos activos con suplidores de transporte de agua para reponer las reservas de ser necesario.

El anuncio de ASEM ocurre luego de que la gobernadora Jenniffer González informara el martes el inicio de un plan de interrupciones programadas para abonados que se suplen del embalse Carraízo, debido a la reducción sostenida en los niveles de la represa.

El plan comenzará el viernes 7 de agosto y contempla interrupciones de 48 horas para sectores y barrios de San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza. La gobernadora indicó que la medida podría extenderse o agravarse dependiendo de los niveles de abasto y las condiciones de sequía.

Colón también informó que ASEM trabaja en un listado de empleados que podrían verse afectados por las interrupciones del servicio de agua para brindarles apoyo, dentro de los recursos disponibles, a ellos y sus familiares.

Asimismo, señaló que la institución mantiene un Comité Permanente de Seguridad, personal de ingeniería y protocolos para atender posibles emergencias relacionadas con la infraestructura del Centro Médico.