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Monitoreo diario: embalse Carraízo presenta una baja de dos centímetros

Mientras, el embalse Cidra registró un leve ascenso en comparación con la mañana de ayer

5 de agosto de 2026 - 8:13 AM

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El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.Desde principios de junio, el nivel del embalse ha descendido de forma constante, en medio de un período de pocas lluvias y alta demanda de agua durante el verano. Así luce el embalse, según captado por el lente de El Nuevo Día.
1 / 12 | Monitoreo diario: embalse Carraízo presenta una baja de dos centímetros. El embalse Carraízo amaneció este lunes con una lectura de 38.43 metros, suficiente para entrar en el nivel de ajustes operacionales, según la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. - Xavier Araújo
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El nivel de la represa Carraízo mostró este miércoles una leve disminución en la velocidad de la reducción en su reserva de agua.

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De acuerdo con la gráfica que publica diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el embalse amaneció con una lectura de 37.72 metros, lo que representa dos centímetros menos que ayer, martes.

Esa reducción es menor al reporte de la mayoría de los días desde que Carraízo entró al nivel de “ajustes operacionales. Desde entonces, Carraízo había tenido tres días con reducciones de seis centímetros, tres días con bajas de nueve centímetros y uno con 11 centímetros.

Mientras, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) muestra que, en la tarde del martes, a eso de las 6:00 p.m., Carraízo había descendido hasta 37.69 metros, pero recuperó hasta llegar a los 37.72 que mostraba la gráfica oficial para hoy en la mañana.

Ese el panorama en momentos en que la AAA informó que estaba extrayendo menos agua de Carraízo. Está bombeando 70 millones de galones de agua diarios, lo que es un déficit de 10 millones galones, para extender la “vida” de la reserva de agua en Carraízo, que de llegar a 30 metros ya no puede proveer agua a los abonados.

Registro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobre los niveles de los embalses en Puerto Rico para hoy, 5 de agosto de 2026.
Registro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sobre los niveles de los embalses en Puerto Rico para hoy, 5 de agosto de 2026. (Captura)

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González, anunció el martes en la noche que este viernes comienza un racionamiento de 48 horas en el suplido de Carraízo, que sirve a 179,387 abonados, que incluye algunos sectores de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo.

De otra parte, el otro embalse que está en “ajustes operaciones” es Cidra, que amaneció con 400.19 metros, lo que representa un aumento de un centímetro comparado con ayer (400.18), según los registros de esta mañana.

Las lecturas de la USGS indican que ayer llegó a bajar hasta 400.17, pero en horas de la tarde y noche recuperó.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

Entretanto, el embalse La Plata, que se mantiene en nivel de “observación”, registró una reducción de ocho centímetros, para quedar en 46.73 metros.

Los datos de la USGS muestran que, en los pasados días, La Plata ha tenido una reducción promedio de siete centímetros.

Otros embalses que presentaron reducciones en sus niveles y están en nivel de “observación” fueron Río Blanco (25.82) y Fajardo (47.69).

También mostraron bajas en Toa Vaca (147.69), Carite (542.07), Patillas (63.87), Guajataca (195.83) y Cerrillos (168.44), que se mantienen en “seguridad”.

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La gobernadora Jenniffer González precisó que el racionamiento para siete municipios iniciará el viernes próximo, luego de que el embalse Carraízo han bajado de manera más acelerada.

En ese nivel también está Lucchetti (171.48), que perdió 11 centímetros, y Dos Bocas (88.53), que vio una reducción de 10 centímetros.

Además de Cidra, los otros embalses en nivel de “seguridad” que registraron aumentos fueron Matrullas, Garzas, Guayo, Loco y Caonillas y Guineo.

La reserva de Guineo - en Orocovis - se mantiene como el único en nivel de “desborde”, con 902.44 metros, tras registrar un aumento de un centímetro.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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