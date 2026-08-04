¿Sin agua en San Juan? Estos son los oasis municipales disponibles

En medio de la crisis de agua que afecta a varias comunidades en San Juan, el Municipio compartió los oasis que mantiene fijos para que los ciudadanos puedan abastecerse mientras se restablece el servicio.

De acuerdo con el ayuntamiento, los puntos de distribución forman parte de las medidas implementadas por la administración municipal para apoyar a los residentes afectados por las interrupciones y garantizarles acceso al recurso.

Los oasis están ubicados en los siguientes lugares:

Residencial Luis Lloréns Torres: calle Marina, frente al edificio 30; calle Marisabel, en el Teatro Osvaldo Lasalle; calle Marisabel con la calle Collores, frente al edificio 79; y calle Marina, frente al edificio 7

Villa Kennedy, en la cancha de baloncesto

Residencial Las Margaritas, donde ubica el Boys & Girls Club

Parque Victoria

Residencial Las Casas, frente al edificio 14

Carretera 844, frente a la Escuela Especializada Juan A. Corretjer

Carretera 844, en Estancias del Boulevard

Venus Gardens, en la calle Lesbos, frente a la gasolinera Texaco

Avenida Monte Carlo

Caimito, en el Centro Cultural

Caimito, frente a la Escuela Rafael Quiñones Vidal

Residencial Villa Esperanza

Sector Las Curías, detrás de la antigua pizzería Paseo Pizza

Además de los oasis fijos, el Municipio divulgó un itinerario aproximado para la distribución de agua mediante camiones cisterna, dividido en dos grupos de comunidades.

El primer grupo recibirá el servicio los lunes, miércoles y viernes. Durante la mañana, el camión visitará la calle San Jorge, calle San Mateo, calle Carolina, callejón del Carmen, calle Saldaña, calle Fuerte, El Chícharo, comunidad El Bosque, calle Julián Pesante, calle Bouret y calle Tuscan.

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En horas de la tarde, la distribución se realizará en el residencial Fray Bartolomé de las Casas, residencial Villa Kennedy, calle Martino, calle Williams, calle Merhoff y calle Bartolomé de las Casas.

El segundo grupo será atendido los martes, jueves y sábados. En la mañana, el itinerario incluye la calle Las Violetas, calle Del Valle, calle Ismael Rivera, avenida 1, calle Nueva, calle Flamboyán, callejón Dooley y calle Tapia.

Durante la tarde, el camión cisterna se desplazará por la calle Laguna, calle Ferrer, calle Lutz, calle Belleview, El Mirador, Paseo del Conde y el residencial Las Margaritas.

El ayuntamiento precisó que los horarios son aproximados, por lo que la llegada de los camiones podría variar durante el recorrido.

Más temprano, el alcalde Miguel Romero Lugo cuestionó la capacidad gerencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para atender las interrupciones y sostuvo que la situación se ha convertido, a su juicio, en una crisis “prácticamente humanitaria”, tras señalar que algunas comunidades llevan entre tres y cuatro días sin agua.

La divulgación de los puntos se produce luego de que la AAA informara que no anticipa restablecer durante este martes el servicio en las comunidades abastecidas por el Sistema de Distribución de Cupey.

Según la corporación pública, aunque se ha registrado una recuperación mínima en algunos tanques, todavía no se ha acumulado el volumen ni se han alcanzado las presiones necesarias para comenzar a distribuir agua de manera estable.

La AAA indicó que los sistemas relacionados con la planta de filtros Sergio Cuevas requieren una producción mínima de 80 millones de galones diarios para operar en condiciones óptimas. Sin embargo, la extracción desde el embalse Carraízo se mantiene en aproximadamente 70 millones de galones por día.

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La agencia atribuyó el déficit diario de cerca de 10 millones de galones a la falta de lluvia, los bajos niveles del embalse y la evaporación asociada a las condiciones de sequía.