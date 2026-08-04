“No podemos seguir”: exigen cambios en la AAA ante la crisis en el servicio de agua

Decenas de personas llevan a cabo una manifestación en la mañana de este martes para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses con el servicio de agua potable.

Encabezados por la coalición “Exigimos Agua”, residentes -mayormente de distintas comunidades de San Juan - se reunieron frente al estadio Sixto Escobar, en Puerta de Tierra, para comenzar la protesta temprano en la mañana para reclamar acciones concretas de parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Nos estamos reuniendo para reclamar a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, que haga cambios en Acueductos porque no podemos seguir. Llevamos 13 meses sin agua”, indicó Alfredo Cullar, líder comunitario y miembro de la coalición.

Señaló que la exigencia no responde únicamente a la situación actual, relacionada con la sequía, sino con problemas con el suplido de agua que ahora se agrava por la sequía.

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“No podemos seguir”, exigió. “Esto es algo aparte de la sequía. Se añade ahora al problema. Nosotros hemos estado en una sequía intelectual de Acueductos desde julio del año pasado”, afirmó.

La carretera que lleva hacia el lado norte del Capitolio fue cerrada al tránsito ante la protesta. (Alex Figueroa Cancel)

Mencionó que los sectores afectados incluye Condado, Ocean Park, Santa Teresita, San Mateo, Monte Flores, San Jorge, San Mateo, Villa Palmeras Alto, Las Casas, Las Margaritas y Barrio Obrero, así como Isla Verde y áreas de Loíza.

La gobernadora afirmó el lunes que, si no llueve sobre los ríos que abastecen el embalse Carraízo, será inminente un racionamiento de agua para los abonados que se suplen de esa represa, que suple agua potable a los pueblos de San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza, Juncos, Trujillo Alto y Gurabo.

Los embalses de Carraízo y Cidra están en nivel de ajustes operacionales, y La Plata, Toa Vaca, Río Blanco y Fajardo, en observación. Cerrillos está en nivel de seguridad, según gráficas presentadas el lunes en La Fortaleza por el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado.

Mientras, sectores de los pueblos de Río Grande y Canóvanas se encuentran bajo un plan de racionamiento desde el 17 de julio por los bajos niveles en la toma de agua de la planta de filtros de Guzmán Arriba.

La semana pasada, la gobernadora emitió una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia para toda la isla a causa de la sequía. El decreto permitiría mayor agilidad para compras, congelación de precios de ciertos productos, entre otras acciones. Firmó una segunda orden ejecutiva para activar la Guardia Nacional en labores de apoyo para a distribución de agua.

1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo 1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. Xavier Araújo Compartir

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