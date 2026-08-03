Educación prepara las escuelas para el inicio de clases: ¿cómo atenderán la falta de agua?

El Departamento de Educación finiquita los últimos detalles para recibir a los estudiantes este jueves para el primer día de clases en el sistema escolar público, un inicio de año enmarcado en una crisis por el abasto de agua potable en varios municipios de la zona este y metropolitana.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, destacó que, a diferencia de años anteriores, no prevé que se reporte falta de educadores en los planteles.

“Los maestros estarán en las escuelas en un 99%. Lo que quedaría (vacante) sería si se dan renuncias de última hora”, aseguró el secretario, en entrevista con El Nuevo Día.

El año académico comenzó este lunes con la llegada del personal a las escuelas. Educación cuenta este año escolar con 862 centros educativos, de acuerdo con datos provistos por la agencia. Si de esta cifra se retiran los cinco institutos tecnológicos que brindan educación postsecundaria y las tres escuelas para adultos, el sistema cuenta con 854 escuelas primarias y secundarias.

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“Las escuelas están bastante abastecidas, se entregó ya la canasta (de materiales) para reducir la necesidad de elementos básicos”, sostuvo.

Ramos Parés indicó que, como parte de las reuniones de los pasados días, se ha discutido el manejo y uso de agua potable en las escuelas, a la sombra de la disminución en los abastos de agua en embalses operados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y en caudales de ríos.

Personal de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) han revisado el estado de las cisternas en los planteles y se trabajó con un plan de acarreo de agua para llenarlas, apuntó el titular de Educación.

“Estamos preparándonos para lo que pudiese ser un evento de racionamiento y los municipios que se pudiesen ver afectados”, expresó.

El embalse Carraízo -que suple los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo- y el embalse Cidra -que provee agua a Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra- se encuentran en nivel de “ajustes operacionales” debido a la disminución en sus abastos. Mientras, sectores de los pueblos de Río Grande y Canóvanas se encuentran bajo un plan de racionamiento desde el 17 de julio por los bajos niveles en la toma de agua de la planta de filtros de Guzmán Arriba.

1 / 13 | No da tregua la crisis del agua: residentes de Río Grande se enfrentan a racionamiento de 48 horas. Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 No da tregua la crisis del agua: residentes de Río Grande se enfrentan a racionamiento de 48 horas Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

A nivel central, el secretario adelantó que distribuirán agua destilada a los comedores escolares para garantizar su continuidad, particularmente en los sectores afectados de Río Grande y Canóvanas. También se ordenó la compra de agua embotellada para llevar a las escuelas.

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Ramos Parés señaló que los directores escolares recibieron instrucciones para asegurar que sus planes de emergencias estén al día y que el personal docente y no docente esté familiarizado con ellos.

Como medida extraordinaria, el secretario señaló que se podría recurrir a ofrecer educación a distancia en planteles impactados por la falta de agua.

“No la prefiero, pero en la eventualidad, estamos pidiendo a los directores que preparen sus equipos, revisen su organización escolar, que migren la información a lo que es (la plataforma de Microsoft) Teams, que preparemos a los maestros en la eventualidad que sea necesario recurrir a la educación a distancia o la reducción de horario por circunstancias de emergencias”, estableció.

Ramos Parés señaló que estas serían medidas similares a las que se tomarían en cualquier emergencia -como por el paso de huracanes-, y el currículo implementado en 2022 fue diseñado para resaltar lo que se conoce como “competencias esenciales”, lo que permite que las destrezas necesarias se cubran aun con reducción de horarios.

¿Están listos los planteles?

El secretario apuntó que, previo al inicio del año escolar, se realizaron reuniones con directores escolares, por región educativa. Entre otros asuntos, se discutió la transición hacia la nueva plataforma financiera del gobierno, conocida por las siglas ERP, la cual se utilizará ahora en Educación.

“Ya ellos (los directores escolares) tenían la responsabilidad de hacer sus propias compras con sus propios presupuestos. Sí, tengo que reconocer, como secretario, que es un elemento nuevo que se añade. Ya se le han dado accesos, los adiestramientos para usar la plataforma y le daremos el apoyo que necesiten porque sabemos que los primeros días van a ser los más complicados”, sostuvo Ramos Parés.

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El funcionario aseguró que, al menos hasta finales de la pasada semana laboral, no había recibido informes sobre situaciones o necesidades extraordinarias en escuelas.

1 / 14 | Regreso a clases: ¿cuáles son los requisitos médicos para ir a la escuela?. Certificado de examen oral: es requisito para los estudiantes que serán matriculados en kínder, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo grado o sus equivalentes. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 14 Regreso a clases: ¿cuáles son los requisitos médicos para ir a la escuela? Certificado de examen oral: es requisito para los estudiantes que serán matriculados en kínder, segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo grado o sus equivalentes. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

No obstante, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) denunció este lunes que se han eliminado unas 1,800 plazas de conserjes escolares y guardias de seguridad para las escuelas -que laboran a través de compañías privadas- debido a los recortes presupuestarios en Educación.

“Nos dicen que no hay dinero para quienes limpian las escuelas, ofrecen servicios a los estudiantes, mantienen las plantas físicas y hacen posible que cada escuela funcione. Sin embargo, sí aparecen cientos de millones para otras prioridades. El problema no es la falta de dinero; el problema es la falta de voluntad para administrar correctamente el Departamento de Educación y para reconocer la labor del personal no docente que lleva más de 13 años sin un aumento salarial”, manifestó la vicepresidenta de SPT, Mariceli Gonzalez, mediante declaraciones escritas.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, adelantó que la entidad estará pendiente a cualquier problema que surja en el inicio de clases.

“Un inicio de curso no puede ser exitoso simplemente porque las escuelas abren sus puertas. Podremos hablar de éxito cuando nuestras escuelas tengan sus maestros nombrados, personal de apoyo suficiente, materiales disponibles, instalaciones seguras y servicios funcionando para garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad”, expresó Bonilla Sánchez, mediante un comunicado de prensa.