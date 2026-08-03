Radican cargos contra hombre que supuestamente agredió a su pareja durante altercado en negocio del Viejo San Juan

Un vecino de San Juan enfrenta cargos criminales por un incidente de violencia de género ocurrido el pasado viernes en el negocio La Sombrilla Rosa, en el Viejo San Juan.

A Efraín E. Santiago Gutiérrez, de 40 años, se le imputan cargos por maltrato bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Según el informe de la Policía, los hechos ocurrieron el sábado, 1 de agosto, cerca de las 10:30 de la noche, en los predios del negocio ubicado en la calle San Sebastián.

La Policía Municipal de San Juan intervino con el hombre mientras este sostenía una discusión con su pareja consensual, a quien presuntamente agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo.

El caso fue consultado con la Fiscalía de San Juan, cuyos fiscales determinaron continuar con la radicación de cargos ante la jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan.

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Tras evaluar la prueba presentada, la jueza determinó causa para arresto contra Santiago Gutiérrez por todos los artículos imputados y le fijó una fianza de $60 mil, la cual prestó. Posteriormente, fue fichado y quedó en libertad bajo supervisión electrónica.