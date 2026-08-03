Reportan las primeras dos muertes relacionadas al brote de ciclosporiasis en Estados Unidos

Dos personas han muerto en el brote de cyclospora en Michigan, informaron funcionarios estatales de salud el lunes. Son las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con este parásito microscópico.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían condiciones de salud subyacentes que pudieron haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación. El departamento señaló que no proporcionaría información adicional sobre los fallecimientos.

La cyclospora es un parásito microscópico de forma esférica que comúnmente provoca diarrea acuosa “con evacuaciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los brotes suelen ocurrir con mayor frecuencia durante finales de la primavera y el verano.

Los CDC indican que la enfermedad, conocida como ciclosporiasis, rara vez resulta mortal.

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El parásito que prospera en ambientes cálidos infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han infectado al consumir frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con heces.

La ciclosporiasis es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, incluyendo la salmonela y E. coli. Muchos casos nunca se relacionan con un alimento específico u otra fuente, y durante años se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos. Sin embargo, el número comenzó a aumentar hace aproximadamente una década, con un incremento especialmente notable en 2018 y 2019.

Anteriormente, el año 2019 registró la mayor cantidad de casos reportados de ciclosporiasis en Estados Unidos, con aproximadamente 4,700 casos.

Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido informes de más de 4,100 casos confirmados y están investigando más de 7,400 casos probables adicionales en 41 estados. La agencia ha advertido que el número total de personas afectadas por el brote probablemente sea mayor que el conteo oficial, debido a que no todos los casos son reportados.

Funcionarios federales de salud pública han identificado la lechuga de México servida en establecimientos de Taco Bell en nueve estados como una posible fuente del amplio brote de enfermedad. A finales de julio, el número de casos vinculados a la lechuga era de 1,947, incluyendo al menos 98 personas hospitalizadas, según los CDC.

La agencia ha señalado que otras marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución podrían estar relacionados con el brote mientras continúa la investigación epidemiológica.

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