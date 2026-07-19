Ciclosporiasis: Departamento de Salud se mantiene vigilante aunque no han detectado nuevos casos

Aunque el Departamento de Salud fue alertado de un caso de ciclosporiasis en Puerto Rico, se informó que se trató de un “viajero internacional” que no se contagió en la isla y que ya fue atendido, indicó este domingo Miriam Ramos, principal epidemióloga en la agencia y quien aseguró, no obstante, que el personal se encuentra alerta ante la situación.

“El Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud recibió notificación de un caso de ciclosporiasis en el 2026. Este caso es un caso importado de procedencia internacional, así que no está asociado a lo que es el brote que actualmente se está enfrentando en Estados Unidos”, comentó la epidemióloga.

Aseguró que el paciente ya se recuperó y no hubo contagios adicionales. Previo a este caso, la funcionaria precisó que tuvieron otro contagio de ciclosporiasis en Puerto Rico en 2021.

Precisó que el actual brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se ha extendido a 34 estados y ha provocado “más de 1,644 casos confirmados, sobre 94 hospitalizaciones, y aún el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y las autoridades continúan investigando sobre 5,000 casos adicionales”. “Estamos, en el Departamento de Salud, vigilantes a través de lo que es nuestro Sistema de Vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos”, enfatizó.

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Acto seguido, el doctor Julián Rivera, coordinador de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y Agua, dijo que se encuentran monitoreando cualquier posible caso confirmado con laboratorio, que, de ordinario, comenzaría por una visita a una sala de emergencias.

“El sistema de vigilancia se mantiene activamente monitoreando lo que es la condición de ciclosporiasis, dado que, bajo la orden administrativa 597, todos los proveedores de salud tienen, por obligación, que reportar a través de las distintas vías a la División de Epidemiología cualquier laboratorio confirmado asociado a este tipo de condición”, destacó Rivera.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Provoca episodios repentinos de diarrea acuosa o explosiva, intensos calambres abdominales, fatiga, náuseas y pérdida de peso. Puede durar semanas o meses si no se trata. Se contagia al consumir agua o alimentos contaminados con heces.