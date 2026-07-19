Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de julio de 2026
86°Lluvias aisladas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ciclosporiasis: Departamento de Salud se mantiene vigilante aunque no han detectado nuevos casos

El único contagio, al momento, en la isla se trató de un “viajero internacional” que ya está recuperado, según la agencia

19 de julio de 2026 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Salud se mantiene atento ante la posibilidad de que se registren casos de ciclosporiasis en la isla. (Wanda Liz Vega)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque el Departamento de Salud fue alertado de un caso de ciclosporiasis en Puerto Rico, se informó que se trató de un “viajero internacional” que no se contagió en la isla y que ya fue atendido, indicó este domingo Miriam Ramos, principal epidemióloga en la agencia y quien aseguró, no obstante, que el personal se encuentra alerta ante la situación.

RELACIONADAS

“El Sistema de Vigilancia del Departamento de Salud recibió notificación de un caso de ciclosporiasis en el 2026. Este caso es un caso importado de procedencia internacional, así que no está asociado a lo que es el brote que actualmente se está enfrentando en Estados Unidos”, comentó la epidemióloga.

Aseguró que el paciente ya se recuperó y no hubo contagios adicionales. Previo a este caso, la funcionaria precisó que tuvieron otro contagio de ciclosporiasis en Puerto Rico en 2021.

Precisó que el actual brote de ciclosporiasis en Estados Unidos se ha extendido a 34 estados y ha provocado “más de 1,644 casos confirmados, sobre 94 hospitalizaciones, y aún el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y las autoridades continúan investigando sobre 5,000 casos adicionales”. “Estamos, en el Departamento de Salud, vigilantes a través de lo que es nuestro Sistema de Vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos”, enfatizó.

Acto seguido, el doctor Julián Rivera, coordinador de Enfermedades Transmisibles por Alimentos y Agua, dijo que se encuentran monitoreando cualquier posible caso confirmado con laboratorio, que, de ordinario, comenzaría por una visita a una sala de emergencias.

“El sistema de vigilancia se mantiene activamente monitoreando lo que es la condición de ciclosporiasis, dado que, bajo la orden administrativa 597, todos los proveedores de salud tienen, por obligación, que reportar a través de las distintas vías a la División de Epidemiología cualquier laboratorio confirmado asociado a este tipo de condición”, destacó Rivera.

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Provoca episodios repentinos de diarrea acuosa o explosiva, intensos calambres abdominales, fatiga, náuseas y pérdida de peso. Puede durar semanas o meses si no se trata. Se contagia al consumir agua o alimentos contaminados con heces.

Esta es una condición que no se transmite de persona a persona, así que no hay que rastrear lo que es el contagio. Sí, obviamente, se monitorea el paciente, de dónde es, y todo eso está establecido dentro de los protocolos del sistema de vigilancia”, puntualizó Ramos.

Tags
Departamento de Salud epidemiología
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: