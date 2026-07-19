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Brote de ciclosporiasis obliga a ampliar retiro de lechuga distribuida en 27 estados

Taylor Farms amplió el retiro voluntario de varios de sus productos elaborados con lechuga iceberg procedente del centro de México

19 de julio de 2026 - 3:33 PM

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Esta fotografía sin fecha, tomada a través de un microscopio cedido por los CDC, muestra oocistos de Cyclospora cayetanensis encontrados en una muestra de heces frescas que había sido preparada con una solución de formalina y teñida con safranina. (Melanie Moser)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La empresa Taylor Farms amplió el retiro voluntario de varios de sus productos elaborados con lechuga iceberg procedente del centro de México por una posible relación con un brote de ciclosporiasis que ha afectado a personas en distintos estados de Estados Unidos.

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Según informó la compañía, los productos potencialmente contaminados fueron distribuidos en 27 estados, entre ellos Texas, Florida, Pensilvania, Illinois y Nueva Jersey.

“Estamos retirando activamente los productos afectados”, indicó la empresa en un comunicado. Además, informó que suspendió la compra de lechuga procedente del lote vinculado a la investigación.

A principios de esta semana, las autoridades sanitarias de Estados Unidos identificaron lechuga proveniente de un proveedor mexicano como la fuente del brote asociado a alimentos servidos en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Taylor Farms informó que el retiro incluye 25 productos de lechuga picada y mezclas para ensalada comercializados bajo ocho marcas diferentes. Los productos fueron distribuidos hasta el pasado jueves y tienen fechas de consumo preferente de hasta el 3 de agosto.

Por su parte, Sysco, uno de los principales distribuidores de alimentos de Estados Unidos, suspendió la distribución de toda la lechuga iceberg de Taylor Farms procedente de México y pidió a sus clientes destruir los productos afectados.

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito microscópico Cyclospora, que puede contaminar frutas y vegetales cuando estos entran en contacto con agua o alimentos contaminados con materia fecal humana. La infección suele provocar diarrea, además de otros síntomas gastrointestinales.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este año se han confirmado 1,645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos y 141 personas han sido hospitalizadas. Además, la agencia investiga más de 5,000 casos adicionales que podrían estar relacionados con este brote.

Para la misma fecha del año pasado, los CDC habían registrado 249 casos de la enfermedad.

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VirusEstados UnidosBreaking NewsEnfermedades
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