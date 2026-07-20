Andy Burnham se convierte en el séptimo primer ministro británico en una década

Londres - El momento de Andy Burnham por fin ha llegado.

Después de semanas como primer ministro británico en espera, Burnham aceptó formalmente una invitación del rey Charles III para formar un gobierno y la turbulencia política de Reino Unido dio paso, al menos temporalmente, a una coreografía fluida.

El Palacio de Buckingham difundió una foto de los dos hombres estrechándose la mano en la ceremonia conocida como “besamanos”, que marca el traspaso de poder del exdirigente Keir Starmer a Burnham.

El palacio dijo en un comunicado que el rey “recibió en audiencia a (...) Andrew Burnham y le pidió que formara una nuevo gobierno”.

Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro británico desde 2016 en un traspaso ya bien ensayado, después de reemplazar el viernes a Starmer como líder del Partido Laborista, de centroizquierda y en el gobierno.

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Starmer pronunció un breve discurso de despedida fuera de la residencia del primer ministro en el 10 de Downing Street, diciendo que “mi trabajo está hecho”.

El dirigente saliente, obligado a dimitir por su propio partido, afirmó que Reino Unido es ahora “más fuerte y más justo que hace dos años”, cuando asumió el cargo.

“Me voy con buen talante, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que hemos logrado”, dijo Starmer antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey. Fue una oferta que “Su Majestad tuvo a bien aceptar”, dijo el palacio en un comunicado.

El rey pide a Burnham que asuma el mando

Después fue Burnham quien acudió a palacio y Charles le pidió que formase un gobierno. Es entonces cuando se convierte oficialmente en primer ministro, un momento conocido como “besamanos”.

El papel del rey se remonta a una época en la que el monarca ejercía el poder supremo y elegía a un primer ministro para dirigir el gobierno. Hoy, el rey no tiene poder político, pero el monarca aún ofrece oficialmente el cargo al líder del partido que puede obtener una mayoría en la Cámara de los Comunes.

El rey Charles III recibió al nuevo primer ministro. (Aaron Chown)

La democracia parlamentaria británica permite que los partidos gobernantes cambien de líder y, por tanto, de primer ministro, sin necesidad de una elección general. La próxima votación nacional no tiene por qué celebrarse hasta 2029, aunque Burnham puede convocarla antes si quiere.

Desde el palacio, Burnham se dirigió a Downing Street, donde pronunciará su primer discurso como primer ministro.

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Burnham dijo que los políticos “deben ser mejores” y prometió conseguir un “cortocircuito” en un sistema que, según él, ha tomado rumbos equivocados desde la década de 1980.

Un portavoz dijo antes que Burnham diría que es “plenamente consciente” de cuántos cambios de líder ha atravesado el país en la última década, y se comprometería a restablecer la estabilidad.

Starmer dijo prácticamente lo mismo cuando asumió el cargo hace dos años. El mes pasado anunció que dimitiría tras tropiezos y errores de juicio que erosionaron su posición ante su partido y el público.

Burnham fue el único candidato en una contienda para convertirse en el nuevo líder del partido, asegurando nominaciones de 379 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes.

El nuevo líder promete un nuevo estilo de política

El exalcalde del Gran Manchester se ha comprometido a hacer que la política sea “menos tóxica”, mejorar el nivel de vida en todo el país y “recuperar la esperanza que a todos nos ha estado faltando”.

“Trabajaré para construir una nueva política”, dijo después de convertirse en líder laborista el viernes. “El país lo está reclamando a gritos”.

Tanto críticos como partidarios pronto exigirán detalles de cómo planea Burnham cumplir sus promesas.

“Fundamentalmente, solo funcionará si se puede generar un crecimiento económico significativo, porque es la falta de crecimiento lo que realmente está frenando al país”, dijo Joshi Herrmann, quien ha seguido la carrera de Burnham como fundador del sitio de noticias de Manchester The Mill.

La atención se centrará rápidamente en a quién nombrará Burnham para su gabinete. Se espera que haga cambios en el equipo principal de Starmer, especialmente en los cargos más importantes de jefe del Tesoro y secretarios de Exteriores e Interior.

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En su primer discurso como líder laborista, Burnham elogió los logros de Starmer, diciendo que “construiría sobre los cimientos colocados” por su predecesor.

Starmer se convirtió en líder laborista en 2020 tras una de las peores derrotas electorales del partido, y lo llevó a una victoria aplastante cuatro años después. Pero pronto se vio superado por los desafíos de gobernar.

En su última sesión de preguntas al primer ministro en el Parlamento el miércoles, Starmer defendió el historial de su gobierno en el escenario internacional —especialmente su apoyo a Ucrania— y sus logros de política interna. Mencionó protecciones más fuertes para los trabajadores, una reducción de la pobreza infantil, una ley diseñada para detener los encubrimientos oficiales tras tragedias, y un mayor gasto en defensa.

“En seis años y medio, llevé a nuestro partido de una derrota histórica en 2019, lo cambié para que estuviera en condiciones de presentarse ante el país y gané una victoria aplastante en las elecciones generales de 2024”, dijo Starmer en sus últimas palabras antes de salir de Downing Street, de la mano de su esposa Victoria .

“Desde entonces, ha sido el privilegio de mi vida servirles a ustedes y a este gran país como primer ministro. Estoy seguro de que Reino Unido es ahora más fuerte y más justo que hace dos años”.

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