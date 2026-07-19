Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro: ¿cuáles son los retos que enfrentará?

Londres - Andy Burnham se instalará el lunes en el número 10 de Downing Street, impulsado por una oleada de entusiasmo y con una montaña de retos por delante.

Es posible que su mandato como primer ministro británico sea efímero, ya que se enfrenta a las mismas dificultades que su predecesor a la hora de intentar mitigar la crisis del coste de la vida, mejorar unos servicios públicos desbordados y situarse en el punto de mira internacional en medio de las grandes guerras en Ucrania y Oriente Medio.

Llega tras haber pasado la mayor parte de la última década al frente del Gran Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, antes de recuperar su escaño en el Parlamento en unas elecciones parciales celebradas el mes pasado.

Dirigir un gobierno que presta servicios a 70 millones de personas será una tarea de una envergadura mucho mayor, con problemas a mayor escala y que planteará retos desconocidos para un dirigente de una región con 3 millones de habitantes.

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A continuación se exponen los principales retos a los que se enfrenta Burnham y algunas pistas sobre cómo podría abordarlos:

Impulsar la economía y descentralizar el gobierno

Burnham se ha mostrado impreciso, pero ha prometido dar más detalles esta semana sobre cómo financiaría un programa de medidas nacionales destinado a reactivar una economía estancada, mejorar los servicios y elevar el nivel de vida.

“El cambio que se está produciendo hoy es el momento más importante de nuestra política en los últimos 40 años”, afirmó el viernes al asumir el liderazgo del Partido Laborista. “Nos llevará a un país en el que la vida sea más asequible y en el que todas las personas y todos los lugares mejoren su situación actual”.

Burnham heredó una economía que iba mejorando hasta que la guerra con Irán trastocó las previsiones; ahora, la mayoría de los análisis apuntan a que el crecimiento se ralentizará drásticamente a lo largo de este año, mientras que la inflación aumentará.

Ha afirmado que quiere garantizar la igualdad de oportunidades en todo el Reino Unido, sobre todo mediante la descentralización del gobierno, la asignación de fondos a las administraciones locales y la recuperación de algunos servicios que se privatizaron hace cuatro décadas.

Su modelo de socialismo favorable a las empresas —conocido como “manchesterismo” y cuyo objetivo es aprovechar los fondos públicos y privados para invertir en ámbitos como el transporte, la vivienda y las infraestructuras— podría tardar años en ponerse en marcha.

Joshi Herrmann, fundador del sitio web de noticias de Mánchester “The Mill”, que lleva años informando sobre Burnham, afirmó que quizá pueda suavizar el golpe para algunas personas que están pasando por dificultades.

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“Pero si la pregunta que plantea el artículo es quién puede impulsar el crecimiento económico y quién puede remodelar la economía en la era posterior al Brexit y a la crisis financiera, me sorprendería mucho que la respuesta a esa pregunta fuera Andy Burnham”, afirmó Herrmann.

Dada la situación de incertidumbre de las finanzas públicas, Burnham no tendrá mucho margen para aumentar el gasto. Sustituye al primer ministro Keir Starmer, que fue elegido con un programa electoral que descartaba subidas de los principales tipos impositivos del Gobierno, por lo que no tiene otra opción a menos que incumpla esos compromisos.

Burnham afirmó que no descartaba un impuesto sobre el patrimonio y, en el podcast “Goalhanger” de la semana pasada, le dijo a Gary Lineker que el Gobierno “quizá tenga que pedir un poco más”.

Política exterior y cómo encontrar el tono adecuado con Trump

Burnham tiene poca experiencia en política exterior, pero ha prometido mantener el compromiso del gobierno con la OTAN y el apoyo a la disuasión nuclear del Reino Unido.

Afirmó que el Reino Unido seguirá siendo un firme defensor de Ucrania y un aliado incondicional de Estados Unidos.

Las relaciones con Estados Unidos podrían depender de cómo se relacione con un presidente caprichoso como Donald Trump, quien en un principio elogió efusivamente a Starmer, pero luego se enfadó con él por no apoyar su guerra contra Irán.

Burnham ha criticado públicamente a Trump en el pasado, pero ha afirmado que se relacionaría con él de forma respetuosa, tal y como hace con los demás, aunque también estaría dispuesto a manifestar su desacuerdo.

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“Me gusta pensar que yo también tengo mi propia personalidad y que, ya sabes, le trataré con total franqueza, de la misma manera”, le dijo a Lineker. “Cuando no estés de acuerdo con algo, dilo, pero hazlo de una forma que, en cierto modo, tenga en cuenta su punto de vista”.

Trump ha presionado a los miembros de la OTAN para que aumenten considerablemente el gasto militar, y Burnham se verá obligado a superar los objetivos de gasto en defensa fijados por Starmer.

El plan de defensa, que prevé un aumento del gasto de 15,000 millones de libras (20,000 millones de dólares), es mucho más modesto de lo que habían solicitado los mandos militares y ha sido objeto de críticas por no estar totalmente financiado con cargo al presupuesto actual.

Noticias delicadas sobre la guerra de Israel contra Hamás

Burnham ha criticado la postura de Starmer respecto a la guerra de Israel contra Hamás y la devastación de Gaza.

Burnham condenó los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel por militantes de Hamás, que causaron la muerte de unas 1,200 personas y dejaron otras 251 como rehenes, pero señaló que el gobierno británico tardó demasiado en pedir un alto el fuego.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, han perdido la vida más de 73,000 palestinos. El ministerio, que no distingue entre civiles y combatientes, cuenta con profesionales sanitarios que llevan registros detallados considerados, en general, fiables por los organismos de las Naciones Unidas y los expertos independientes.

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Burnham afirmó que el Reino Unido estudiaría la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra los israelíes implicados en los actos de violencia en Gaza y en los asentamientos ilegales de Cisjordania.

Se trata de un tema delicado para el Partido Laborista, al que se le había acusado de antisemitismo antes de que Starmer asumiera el liderazgo y que, además, cuenta con el apoyo de una numerosa población musulmana.

Los comentarios de Burnham provocaron una fuerte reacción por parte de los colectivos judíos, pero también ha sido criticado por los colectivos pro-palestinos por no calificar de genocidio el bombardeo de Gaza por parte de Israel.

La espinosa cuestión de la migración

Durante su discurso de aceptación como líder del Partido Laborista el viernes, Burnham no hizo ninguna mención a la inmigración, que es un tema prioritario para muchos votantes.

Al igual que gran parte de Europa y otros países más prósperos, el Reino Unido ha recibido una afluencia de migrantes que huyen de zonas devastadas por la guerra, la hambruna, las crisis provocadas por el cambio climático, la persecución política y la pobreza.

La preocupación por las travesías del canal de la Mancha en embarcaciones hinchables abarrotadas ha contribuido a impulsar al partido antiinmigración Reform UK hacia la victoria en las recientes elecciones locales y regionales, lo que llevó al Partido Laborista a destituir a Starmer como líder.

Burnham ha afirmado en repetidas ocasiones que seguiría la estrategia actual del Partido Laborista en materia de inmigración, que ha destacado la reducción de la inmigración neta de más de 900,000 personas en 2023 a 171,000 el año pasado. Las travesías del canal de la Mancha han descendido un 40% este año en comparación con el mismo periodo de 2025.

Burnham quiere seguir reduciendo la migración neta y ha votado a favor de un proyecto de ley cuyo objetivo es reducir aún más las travesías del canal de la Mancha y orientar a las personas hacia rutas más seguras y legales.

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