Sube a 5,208 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela casi un mes después de la tragedia
Las autoridades informaron 89 nuevos fallecimientos mientras continúan las labores de recuperación
19 de julio de 2026 - 7:22 PM
19 de julio de 2026 - 7:22 PM
El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de Venezuela hace casi un mes ascendió este domingo a 5,208, luego de que las autoridades sumaran 89 nuevos fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
El número de víctimas continúa aumentando mientras avanzan las labores de remoción de escombros y recuperación en las zonas afectadas, entre ellas La Guaira, Caracas y el estado Miranda.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rindió homenaje el sábado a más de 6,000 rescatistas y sus perros de búsqueda, a quienes entregó las medallas “Héroes de Venezuela” y “Héroes caninos de Venezuela”.
“Perdieron familiares y compañeros, pero se quitaron el polvo y el duelo y fueron a rescatar más vidas”, expresó Rodríguez durante el acto realizado en La Guaira, declarada zona de desastre.
La mandataria reconoció que el impacto del doble sismo fue “devastador”, pero aseguró que las siete zonas afectadas serán reconstruidas.
El balance oficial indicó además que se han registrado al menos 1,350 réplicas desde el 24 de junio, cuando los dos terremotos estremecieron la región norte del país sudamericano.
La cifra de heridos se mantiene en 16,740, mientras que 17,907 personas permanecen sin vivienda debido al colapso de 190 edificios, según el reporte gubernamental.
Más de 21,000 personas continúan alojadas en 107 refugios temporales habilitados en La Guaira, Caracas y Miranda, mientras las autoridades avanzan con planes de reconstrucción, compra y alquiler de viviendas.
El Fondo Monetario Internacional informó que Venezuela accedió a unos $346 millones de sus reservas para atender “necesidades humanitarias urgentes”. Según Rodríguez, esos recursos serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción tras la tragedia.
Los terremotos del 24 de junio fueron los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ambos movimientos, de magnitud 7,2 y 7,5, ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se concentran algunos de los principales centros poblados del país.
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