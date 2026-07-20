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Juicio contra exatleta acusado por daños al estanque del Monumento a Lincoln será en septiembre

David Hearn se declaró inocente de destrucción de bienes el 9 de julio y ha pedido la desestimación del caso

20 de julio de 2026 - 2:47 PM

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El juez Todd Edelman, del Tribunal Superior de Washington D. C., fijó el 28 de septiembre como fecha del juicio contra David Hearn durante una vista celebrada el lunes. (Rod Lamkey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON — Un juez de la capital del país ha fijado para septiembre la fecha del juicio contra un exatleta olímpico acusado de dañar deliberadamente el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, escenario de un problemático proyecto de renovación multimillonario impulsado por el presidente Donald Trump.

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El juez Todd Edelman, del Tribunal Superior de Washington D. C., fijó el 28 de septiembre como fecha del juicio contra David Hearn durante una vista celebrada el lunes. Se trataba de la segunda comparecencia de Hearn ante el tribunal desde que un gran jurado lo acusara de un delito grave de destrucción de bienes.

Hearn, que se declaró inocente del cargo el 9 de julio, ha solicitado al tribunal que desestime el caso. En un escrito presentado ante el tribunal, sus abogados alegaron que el Gobierno no ha conservado adecuadamente pruebas materiales importantes procedentes del Reflecting Pool.

El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes.Los visitantes observan cómo los empleados del Servicio de Parques Nacionales utilizan aspiradoras para limpiar el estanque.La semana pasada se difundieron en las redes sociales unas imágenes que mostraban que el proyecto de Trump, al parecer, había salido mal, lo que atrajo a multitudes de curiosos, ansiosos por ver los efectos con sus propios ojos.
1 / 23 | Una "renovación" que salió mal: así luce el estanque del Monumento a Lincoln en Washington D.C.. El estanque reflectante del Monumento a Lincoln fue recientemente restaurado para colocar un nuevo revestimiento color azul en su fondo, pero días después se ve contaminado por algas verdes. - Manuel Balce Ceneta

Al menos otras tres personas han sido imputadas ante el mismo tribunal por delitos menores por haber retirado presuntamente trozos de pintura del Reflecting Pool. El delito grave del que se acusa a Hearn, por haber causado daños por valor de al menos $1,000 dólares en el estanque, conlleva una pena máxima de 10 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

Trump ordenó las obras de renovación de la piscina con motivo de las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia del país, pero el proyecto se ha visto plagado de problemas. En un principio, Trump sugirió que la renovación de la piscina costaría $1.5 millones de dólares, pero el coste del proyecto ha superado los $16 millones.

Trump, del Partido Republicano, ha afirmado que unos vándalos han dañado la piscina, pero los detractores de la Administración achacan los problemas a unas obras de reparación de mala calidad. Hearn y sus partidarios sostienen que su procesamiento es un intento con motivaciones políticas por parte de la Administración Trump para desviar la culpa y convertirlo a él y a otros en chivos expiatorios de sus propios fracasos.

Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos.El Centro Kennedy añadió en diciembre de 2025 el nombre de Donald Trump al centro de artes escénicas que el Congreso designó como un monumento viviente a John F. Kennedy.Trump impulsó obras destinadas a limpiar, embellecer y reforzar el estanque reflectante del Monumento a Lincoln que, según él, se ha deteriorado debido a la negligencia de los presidentes anteriores.
1 / 7 | Un recorrido por el Washington D.C. de Donald Trump: así el presidente deja su huella en la capital de Estados Unidos. Esta combinación de imágenes muestra la plaza "Black Lives Matter" en la calle 16, NW, cerca de la Casa Blanca, el 10 de marzo de 2025 (arriba), cuando se empezaban a retirar los carteles y las marcas, y el 1 de abril de 2025, una vez finalizados los trabajos.

Hace poco, unos trabajadores volvieron a vaciar la piscina, lo que llevó a los abogados de Hearn a alegar que el Gobierno estaba destruyendo pruebas de su inocencia.

“La Constitución simplemente no permite que el Gobierno acuse a una persona de destruir un objeto, retenga la custodia exclusiva de dicho objeto y, a continuación, lo vacíe, lo altere o lo modifique antes de que la defensa pueda examinarlo, a pesar de haberse presentado una solicitud por escrito para su conservación. Y, sin embargo, eso es lo que ha ocurrido en este caso”, escribieron en su solicitud de desestimación.

Hearn, de 67 años, había declarado anteriormente a The Associated Press que fue retenido durante cinco horas por miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Parques de EE. UU. tras detenerse junto a la piscina durante un paseo en bicicleta el 19 de junio. Afirmó que se asomó para examinar el revestimiento de la piscina, que se acababa de desprender, y que tocó brevemente un trozo que estaba pegado al borde de la piscina, pero que obedeció a un trabajador del parque que le dijo que lo soltara.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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