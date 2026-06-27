Estanque Reflectante de Washington: solía atraer a visitantes, ahora es vigilado por la policía

Washington— El Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln puede describirse con muchos adejetivos: turbio, tranquilo, maloliente.

El telón de fondo de protestas, vigilias, celebraciones e impresionantes fotos del amanecer. Asediado por mosquitos y algas. Escenario ideal para salir a correr. Una parte fundamental del núcleo monumental, cuidadosamente diseñado, de la capital del país. El lugar donde se rodó una escena emblemática de “Forrest Gump”.

Algo que, por lo general, no es: una zona de estricta vigilancia policial.

El Monumento a Washington, detrás del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, se ve detrás de una cerca de malla metálica el jueves 25 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Carolyn Kaster) (Carolyn Kaster)

Entrar en él siempre ha sido ilegal, pero, por lo general, lo máximo a lo que podía aspirar alguien que se metiera en el agua era que un policía le indicara que saliera.

Pero eso ha cambiado desde que el presidente Donald Trump insistió el pasado fin de semana, sin aportar pruebas, en que los vándalos fueron los responsables de los daños en el revestimiento de la piscina, lo que socava sus esfuerzos de renovación tras culpar a los presidentes anteriores de ignorar el deterioro. Los documentos judiciales presentados esta semana revelan que el Servicio de Parques Nacionales informó a la Policía de Parques de Estados Unidos sobre un incidente ocurrido el 9 de junio en el que un cuchillo afilado o una cuchilla cortó el nuevo revestimiento de la piscina.

PUBLICIDAD

Miembros de la Guardia Nacional y de la Policía de Parques han patrullado la explanada que rodea la piscina. La agencia Associated Press confirmó que un hombre fue detenido tras tocar la pintura, que ya se estaba desprendiendo. El hombre explicó que quería examinar el nuevo revestimiento; tocó brevemente un trozo que aún estaba adherido y lo soltó poco después de que un trabajador del parque se lo pidiera. En algún momento de esta semana, se vio a equipos instalando más vallas cerca de la zona, algo que el Gobierno atribuyó a los preparativos para las celebraciones del 4 de julio.

A continuación, echamos un vistazo a algunas fotos que muestran cómo la gente ha interactuado con el Estanque Reflectante a lo largo de los años.

Personas caminan junto al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln el martes 23 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jon Elswick) (Jon Elswick)

El análisis desmiente la idea de que el Estanque Reflectante siempre haya resultado atractivo para los visitantes.

Durante la Campaña de los Pobres de 1968, supuso un respiro del calor del verano, y durante el intenso frío del invierno, se ha convertido en una insólita pista de patinaje urbana.