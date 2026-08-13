Federales toman jurisdicción de dos arrestados con un arsenal de armas en Salinas

Los autoridades federales tomaron jurisdicción sobre dos hombres detenidos por la Policía en Salinas tras ocupar un arsenal de armas de fuego.

El magistrado federal Héctor Ramos Vega autorizó una denuncia radicada ayer por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Aunque la Policía ocupó nueve armas de fuego y miles de municiones, la querella federal específicamente les imputa la posesión de dos armas alteradas ilegalmente para disparar en automático.

Los arrestados fueron identificados como Rafael Avilés Rodríguez, alias “Rafito”, y Eric Javier Ramos Berríos.

La denuncia sostiene que la División de Drogas de Guayama obtuvo información, desde julio, sobre una residencia en el sector Borinquen de Salinas donde supuestamente se almacenaban armas de fuego, por lo que gestionaron una orden de registro y allanamiento.

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Agregó que, al diligenciar la autorización judicial en la tarde del 11 de agosto, encontraron a ambos individuos dentro de la residencia.

Armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas. (Suministrada)

El documento reveló que Avilés Rodríguez trató de escapar corriendo a uno de los cuartos y que en el trayecto supuestamente lanzó una cartera por una ventana.

Posteriormente, según la denuncia, los agentes recuperaron la cartera, donde encontraron una pistola Glock 23, calibre .40, con un cargador que tenía 21 municiones.

Los “agentes observaron que la pistola estaba evidentemente alterada”, indicó HSI en el documento.

Mientras, señaló que en la cocina los agentes hallaron una pistola Glock 47, calibre nueve milímetros (9mm), con un cargador tipo “tambor” con 48 municiones. Vieron, además, que “la pistola estaba notablemente alterada (modificada)”.

El relato describió la forma en que también encontraron las otras armas, incluyendo rifles, municiones, cargadores, marihuana y dinero en efectivo.

De acuerdo con la denuncia, al entrevistar a Ramos Berríos, el hombre supuestamente dijo que conocía al otro detenido desde hace varios años y que al momento del allanamiento estaba de visita en la casa, donde tenía guardadas cuatro motoras.

La Policía trasladó a los detenidos en el allanamiento en Salinas al Cuartel General de la Policía en Hato Rey. (Suministrada)

En cuanto a Avilés Rodríguez, expuso que no tenía licencia de armas, que rentaba la casa por $300, que tenía dos teléfonos celulares y que sabía que era ilegal tener las armas que fueron ocupadas.

“Avilés Rodríguez afirmó saber que se utilizan ‘botones’ y ‘chapas’ para modificar armas de fuego para que disparen en modo automático. Explicó que las ‘chapas’ son las piezas soldadas a la pistola”, detalló la querella federal.

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Asimismo, el documento resaltó que “en su celular guarda fotos de las armas incautadas por la Policía durante el allanamiento y que podría existir un video donde se le ve probando un rifle”.

“Respecto a Ramos Berríos, Avilés Rodríguez declaró conocerlo desde la infancia” y “que, hace aproximadamente un año, había probado armas de fuego con él”, expuso.

En entrevista con El Nuevo Día ayer, el superintendente de la Policía, Joseph González, expresó que los arrestados “son integrantes de una organización criminal dedicada a delitos violentos en esa área del sur, como Coamo y Ponce”.

“Sabemos que esta organización se dedicaba a cometer carjackings y otro tipo de violencia, como asesinatos”, afirmó.