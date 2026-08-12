Rifles y pistolas: Policía ocupa arsenal de armas de fuego en Salinas

La Policía confiscó ayer, martes, un arsenal con nueve armas de fuego y miles de municiones durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas.

La Uniformada detalló, en declaraciones escritas, que durante la intervención también arrestaron a dos hombres, de 26 y 31, residentes de Salinas.

“Son integrantes de una organización criminal dedicada a delitos violentos en esa área del sur, como Coamo y Ponce”, sostuvo el superintendente de la Policía, Joseph González.

“Sabemos que esta organización se dedicaba a cometer carjackings y otro tipo de violencia, como asesinatos”, agregó.

Sin embargo, no quiso comentar sobre si las armas serían utilizadas pronto para un ataque en particular ni si guarda alguna relación con la incidencia de violencia que resultó en crímenes violentos en Coamo, así como amenazas contra el alcalde Juan Carlos García Padilla.

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“No podemos entrar en esos detalles. Sigue la investigación”, comentó González. “Se está consultando con la fiscalía de Guayama y con las agencias federales”.

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) llegaron al cuartel general para inspeccionar la evidencia, antes de determinar si tomaban jurisdicción del caso, que incluye algunas armas con el número de serie y modelo mutilados o que simplemente no los tienen.

El informe policiaco detalló que los agentes ocuparon las siguientes armas:

1 pistola Glock, modelo 23, calibre .40

1 pistola Glock, modelo 47, calibre 9mm

1 pistola marca Glock, modelo 21, calibre 45

1 pistola, sin marca, modelo ni serie, calibre 45.

1 pistol, marca Diamondback, serie mutilada multi calibre

1 rifle marca Palmetto state armory,

1 pistol, sin marca ni serie, calibre .223

1 rifle, marca AK-47, modelo y serie mutilada, calibre 7.62x39

1 rifle, Ak-47, sin serie, calibre 7.62x39

Armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas. (Suministrada)

Además, incautaron:

15 cargadores, calibre .40

7 cargadores, calibre 9mm

2 cargadores, calibre 46

306 municiones, calibre 9mm

239 municiones, calibre .40

63 municiones, calibre 45

16 cargadores para rifle

3 cargadores para rifle AK-47

196 municiones, calibre 7.62x39

326 municiones, calibre .223

Asimismo, el informe policiaco señaló que también confiscaron parafernalia, incluyendo “bolsas plásticas transparentes para empacar sustancias controladas, 11 copos de marihuana y dos bolsas de marihuana.