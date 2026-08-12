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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rifles y pistolas: Policía ocupa arsenal de armas de fuego en Salinas

En el allanamiento también fueron arrestados dos hombres

12 de agosto de 2026 - 9:57 AM

Updated At

Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 3:12 PM

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La Policía trasladó a los detenidos en el allanamiento en Salinas al Cuartel General de la Policía en Hato Rey. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía confiscó ayer, martes, un arsenal con nueve armas de fuego y miles de municiones durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas.

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La Uniformada detalló, en declaraciones escritas, que durante la intervención también arrestaron a dos hombres, de 26 y 31, residentes de Salinas.

“Son integrantes de una organización criminal dedicada a delitos violentos en esa área del sur, como Coamo y Ponce”, sostuvo el superintendente de la Policía, Joseph González.

“Sabemos que esta organización se dedicaba a cometer carjackings y otro tipo de violencia, como asesinatos”, agregó.

Sin embargo, no quiso comentar sobre si las armas serían utilizadas pronto para un ataque en particular ni si guarda alguna relación con la incidencia de violencia que resultó en crímenes violentos en Coamo, así como amenazas contra el alcalde Juan Carlos García Padilla.

“No podemos entrar en esos detalles. Sigue la investigación”, comentó González. “Se está consultando con la fiscalía de Guayama y con las agencias federales”.

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) llegaron al cuartel general para inspeccionar la evidencia, antes de determinar si tomaban jurisdicción del caso, que incluye algunas armas con el número de serie y modelo mutilados o que simplemente no los tienen.

El informe policiaco detalló que los agentes ocuparon las siguientes armas:

  • 1 pistola Glock, modelo 23, calibre .40
  • 1 pistola Glock, modelo 47, calibre 9mm
  • 1 pistola marca Glock, modelo 21, calibre 45
  • 1 pistola, sin marca, modelo ni serie, calibre 45.
  • 1 pistol, marca Diamondback, serie mutilada multi calibre
  • 1 rifle marca Palmetto state armory,
  • 1 pistol, sin marca ni serie, calibre .223
  • 1 rifle, marca AK-47, modelo y serie mutilada, calibre 7.62x39
  • 1 rifle, Ak-47, sin serie, calibre 7.62x39
Armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas.
Armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas. (Suministrada)

Además, incautaron:

  • 15 cargadores, calibre .40
  • 7 cargadores, calibre 9mm
  • 2 cargadores, calibre 46
  • 306 municiones, calibre 9mm
  • 239 municiones, calibre .40
  • 63 municiones, calibre 45
  • 16 cargadores para rifle
  • 3 cargadores para rifle AK-47
  • 196 municiones, calibre 7.62x39
  • 326 municiones, calibre .223

Asimismo, el informe policiaco señaló que también confiscaron parafernalia, incluyendo “bolsas plásticas transparentes para empacar sustancias controladas, 11 copos de marihuana y dos bolsas de marihuana.

Armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas.
Armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en el barrio Borinquen de Salinas. (Suministrada)
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Policía de Puerto RicoArmas de fuegoSalinasCarjackingsJoseph GonzálezNegociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y ExplosivosICE-HSI
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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