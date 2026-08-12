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¿Lluvias de hoy impactarán las reservas en Carraízo y La Plata? Esto dice el Servicio Nacional de Meteorología

La actividad más fuerte de aguaceros se concentraría en el interior y norte este miércoles

12 de agosto de 2026 - 9:57 AM

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Durante la mañana, ya se observaban aguaceros sobre sectores del este, así como en Vieques y Culebra, y se espera que la actividad se extienda gradualmente hacia otras zonas de la isla. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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La humedad asociada a la onda tropical que cruzó Puerto Rico continuará moviéndose este miércoles sobre la isla, lo que pudiera resultar en actividad de aguaceros y tronadas.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que, aunque el eje de la onda ya se desplazó sobre la región, detrás permanece un amplio campo de humedad que continuará atravesando Puerto Rico durante el transcurso del día.

“Esto va a resultar en actividad de aguaceros a través de sectores, primero del este de Puerto Rico”, señaló.

Durante la mañana, ya se observaban aguaceros sobre sectores del este, así como en Vieques y Culebra, y se espera que la actividad se extienda gradualmente hacia otras zonas de la isla.

Para horas de la tarde, el foco de los aguaceros se concentraría principalmente desde el interior montañoso hacia el norte, particularmente en sectores comprendidos entre Utuado, Arecibo y Aguadilla.

Aunque no se descartan aguaceros en otras áreas, la meteoróloga indicó que la actividad más fuerte debería concentrarse en esa zona.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

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Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

Parte de la lluvia también pudiera alcanzar sectores de las cuencas de Carraízo y La Plata, aunque el SNM anticipa que cualquier beneficio sería limitado.

De acuerdo con Inglés Serrano, algunas áreas de la cuenca podrían recibir alrededor de una pulgada de lluvia, posiblemente un poco más de manera localizada, pero esas cantidades no serían suficientes para revertir las condiciones de sequía.

“Sí pudiera traer ligeros alivios, pero realmente es bien mínimo”, sostuvo.

Mientras tanto, una advertencia de calor permanece en efecto hasta las 4:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, ante temperaturas que podrían resultar peligrosas para las comunidades más vulnerables.

La meteoróloga señaló que las condiciones deberían comenzar a cambiar a medida que aumenten la humedad, la nubosidad y los aguaceros durante el día.

El 9.40% de Puerto Rico está bajo sequía extrema, según el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos publicado el jueves, 6 de agosto de 2026. También aumentó la sequía severa: actualmente ocupa el 35.63% de Puerto Rico. El 56.38% de Salinas se encuentra bajo condiciones de sequía extrema.
1 / 15 | Estos son los municipios que ya están en sequía extrema. El 9.40% de Puerto Rico está bajo sequía extrema, según el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos publicado el jueves, 6 de agosto de 2026. - Ramon "Tonito" Zayas

Por otro lado, durante la mañana, se observaron concentraciones de polvo del Sahara entre moderadas y altas. Se espera que el particulado disminuya con el paso del campo de humedad, aunque regresaría rápidamente después.

En cuanto a las condiciones costeras, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las costas del norte y algunas del este.

Sin embargo, el riesgo podría aumentar a alto durante los próximos días debido a condiciones más ventosas.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoOndas tropicalesSequía en Puerto RicoPolvo del SaharacalorLluvias
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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