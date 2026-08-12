¿Lluvias de hoy impactarán las reservas en Carraízo y La Plata? Esto dice el Servicio Nacional de Meteorología

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La humedad asociada a la onda tropical que cruzó Puerto Rico continuará moviéndose este miércoles sobre la isla, lo que pudiera resultar en actividad de aguaceros y tronadas.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que, aunque el eje de la onda ya se desplazó sobre la región, detrás permanece un amplio campo de humedad que continuará atravesando Puerto Rico durante el transcurso del día.

“Esto va a resultar en actividad de aguaceros a través de sectores, primero del este de Puerto Rico”, señaló.

Durante la mañana, ya se observaban aguaceros sobre sectores del este, así como en Vieques y Culebra, y se espera que la actividad se extienda gradualmente hacia otras zonas de la isla.

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Para horas de la tarde, el foco de los aguaceros se concentraría principalmente desde el interior montañoso hacia el norte, particularmente en sectores comprendidos entre Utuado, Arecibo y Aguadilla.

Aunque no se descartan aguaceros en otras áreas, la meteoróloga indicó que la actividad más fuerte debería concentrarse en esa zona.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

Parte de la lluvia también pudiera alcanzar sectores de las cuencas de Carraízo y La Plata, aunque el SNM anticipa que cualquier beneficio sería limitado.

De acuerdo con Inglés Serrano, algunas áreas de la cuenca podrían recibir alrededor de una pulgada de lluvia, posiblemente un poco más de manera localizada, pero esas cantidades no serían suficientes para revertir las condiciones de sequía.

“Sí pudiera traer ligeros alivios, pero realmente es bien mínimo”, sostuvo.

Mientras tanto, una advertencia de calor permanece en efecto hasta las 4:00 p.m. para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, ante temperaturas que podrían resultar peligrosas para las comunidades más vulnerables.

La meteoróloga señaló que las condiciones deberían comenzar a cambiar a medida que aumenten la humedad, la nubosidad y los aguaceros durante el día.

1 / 15 | Estos son los municipios que ya están en sequía extrema. El 9.40% de Puerto Rico está bajo sequía extrema, según el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos publicado el jueves, 6 de agosto de 2026. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 15 Estos son los municipios que ya están en sequía extrema El 9.40% de Puerto Rico está bajo sequía extrema, según el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos publicado el jueves, 6 de agosto de 2026. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Por otro lado, durante la mañana, se observaron concentraciones de polvo del Sahara entre moderadas y altas. Se espera que el particulado disminuya con el paso del campo de humedad, aunque regresaría rápidamente después.

En cuanto a las condiciones costeras, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las costas del norte y algunas del este.