Avioneta aterriza de emergencia en finca de Vega Baja

Un avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en la mañana de hoy, miércoles, en Vega Baja, informó la Policía.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Uniformada en Bayamón indicó que el incidente se reportó en la finca Fantauzzi del mencionado municipio.

Señaló que se trataba de una avioneta avioneta Cessna 172K, del año 1979, que perdió una hélice del motor.

“El piloto, quien era el único ocupante, se encuentra estable”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.