Avioneta aterriza de emergencia en finca de Vega Baja
La Policía indicó que la aeronave perdió una hélice del motor
12 de agosto de 2026 - 8:51 AM
Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 9:52 AM
12 de agosto de 2026 - 8:51 AM
Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 9:52 AM
Un avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en la mañana de hoy, miércoles, en Vega Baja, informó la Policía.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Uniformada en Bayamón indicó que el incidente se reportó en la finca Fantauzzi del mencionado municipio.
Señaló que se trataba de una avioneta avioneta Cessna 172K, del año 1979, que perdió una hélice del motor.
“El piloto, quien era el único ocupante, se encuentra estable”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.
Las autoridades fueron alertadas a eso de las 7:53 de la mañana a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: