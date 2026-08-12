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Avioneta aterriza de emergencia en finca de Vega Baja

La Policía indicó que la aeronave perdió una hélice del motor

12 de agosto de 2026 - 8:51 AM

Updated At

Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que la avioneta aterrizó en una finca de Vega Baja a eso de las 7:53 de la mañana. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un avioneta realizó un aterrizaje de emergencia en la mañana de hoy, miércoles, en Vega Baja, informó la Policía.

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La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Uniformada en Bayamón indicó que el incidente se reportó en la finca Fantauzzi del mencionado municipio.

Señaló que se trataba de una avioneta avioneta Cessna 172K, del año 1979, que perdió una hélice del motor.

“El piloto, quien era el único ocupante, se encuentra estable”, indicó la Policía en un comunicado de prensa.

Las autoridades fueron alertadas a eso de las 7:53 de la mañana a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidente de avionesVega Alta
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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