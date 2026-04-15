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Avioneta se estrella en playa de Toa Baja
La Policía indicó que el piloto se encuentra bien
15 de abril de 2026 - 10:55 AM
15 de abril de 2026 - 10:55 AM
La Policía informó que una avioneta pequeña se estrelló en la mañana de hoy, miércoles, en una playa de Toa Baja.
En la aeronave viajaba el piloto solo. Según la información preliminar, se encuentra en buen estado.
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