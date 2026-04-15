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Avioneta se estrella en playa de Toa Baja

La Policía indicó que el piloto se encuentra bien

15 de abril de 2026 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades investigan el incidente. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que una avioneta pequeña se estrelló en la mañana de hoy, miércoles, en una playa de Toa Baja.

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En la aeronave viajaba el piloto solo. Según la información preliminar, se encuentra en buen estado.

Pendientes a El Nuevo Día para el desarrollo de esta noticia.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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