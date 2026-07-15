Identifican cuerpo de hombre hallado en estado de descomposición en Camuy
El cuerpo de Orlando González Medina fue localizado en el área de la marquesina de una residencia en el barrio Quebrada
15 de julio de 2026 - 9:35 PM
15 de julio de 2026 - 9:35 PM
El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado en la tarde de este martes en una residencia ubicada en la carretera PR-455, kilómetro 5.3, en el barrio Quebrada, en Camuy.
Según la información preliminar de la Policía, el hombre fue identificada como Orlando González Medina, de 58 años. El cuerpo de González Medina fue localizado en el área de la marquesina de la residencia y, de manera preliminar, no presentaba señales visibles de violencia.
La pesquisa quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, en unión al fiscal de turno.
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