Identifican cuerpo de hombre hallado en estado de descomposición en Camuy

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue hallado en la tarde de este martes en una residencia ubicada en la carretera PR-455, kilómetro 5.3, en el barrio Quebrada, en Camuy.

Según la información preliminar de la Policía, el hombre fue identificada como Orlando González Medina, de 58 años. El cuerpo de González Medina fue localizado en el área de la marquesina de la residencia y, de manera preliminar, no presentaba señales visibles de violencia.