Hallan cuerpo en estado de descomposición dentro de una residencia en San Germán

Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado este martes en el interior de una residencia ubicada en la carretera PR-330, kilómetro 3.1, del barrio El Rosario, en San Germán, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:42 p.m. alertó a las autoridades sobre una persona muerta. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre cuya identidad no había sido establecida.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.