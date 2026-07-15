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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo en estado de descomposición dentro de una residencia en San Germán

Al momento la persona no ha sido identificada

15 de julio de 2026 - 8:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forense. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado este martes en el interior de una residencia ubicada en la carretera PR-330, kilómetro 3.1, del barrio El Rosario, en San Germán, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:42 p.m. alertó a las autoridades sobre una persona muerta. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre cuya identidad no había sido establecida.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.

El cuerpo será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia que determinará la causa y manera de muerte y el proceso de identificación.

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MuertesPolicía de Puerto RicoBreaking News
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