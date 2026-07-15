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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sentencian a tres años de prisión a periodista José Raúl Arriaga por actos lascivos contra menor de 12 años

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2022

14 de julio de 2026 - 7:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Raúl Arriaga Esteva enfrentó cargos por agresión sexual y maltrato de menores. (Suministrada Policía)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El periodista José Raúl Arriaga Esteva fue sentenciado este martes a cumplir tres años en prisión por cargos de actos lascivos y maltrato contra un menor de 12 años, informó el Departamento de Justicia.

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Arriaga Esteva se declaró culpable el 8 de enero, aunque, de momento, Justicia no indicó si sometió el alegato mediante acuerdo con la Fiscalía de Utuado.

El juez Marcus Torres Skerrett, del Tribunal de Utuado, sentenció Arriaga Esteva a cumplir 15 años en prisión por los cargos de actos lascivos, y ocho años por el cargo de maltrato contra un menor. Las sentencias, sin embargo, se cumplirán de manera concurrente (al mismo tiempo), por lo que solo aplica la sentencia de 15 años por ser la más extensa.

Justicia resaltó que Arriaga Esteva solo cumplirá tres años en prisión, y los restante 12 años los extinguirá bajo probatoria. De momento, la agencia no indicó si se trató de un preacuerdo como parte del alegato de culpabilidad. Además, su información se añadirá al Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico, donde permanecerá por los próximos 25 años

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2022. Según declaró el menor durante la vista preliminar, Arriaga Esteva, de 53 años, estableció contacto con la víctima mediante conversaciones en aplicaciones digitales con el propósito de ganarse su confianza para intercambiar material fotográfico.

Posteriormente, la víctima declaró que Arriaga Esteva lo agredió sexualmente en más de una ocasión.

Arriaga Esteva enfrentó juicio en el 2013 por cargos de agresión sexual contra un menor de 15 años. En esa ocasión, Arriaga Esteva fue absuelto.

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Departamento de JusticiaBreaking NewsActos lascivosMaltrato de menoresPeriodistasCICPolicía de Puerto RicoTribunales
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