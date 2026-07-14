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Arrestan a mujer imputada de agredir sexualmente a un menor de 9 años en San Juan

La jueza le impuso una fianza global de $400,000, que no prestó, por lo que fue ingresada en prisión

14 de julio de 2026 - 8:25 PM

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Según la investigación a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía, los hechos imputados ocurrieron entre los años 2018 y 2019. (alexis.cedeno)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, determinó este lunes causa para arresto contra Amanda M. Rodríguez Rivera, de 33 años, quien fue imputada de agredir sexualmente, cometer actos lascivos y maltratar a un menor de 9 años en San Juan.

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La Fiscalía formuló contra Rodríguez Rivera dos cargos por agresión sexual, un cargo por actos lascivos y un cargo por maltrato a menores, informó el Departamento de Justicia.

Según la investigación a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía, los hechos imputados ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando el menor tenía 9 años.

La magistrada Tomey Imbert determinó causa para arresto en todos los cargos y le impuso a la imputada una fianza global de $400,000. Al no prestarla, Rodríguez Rivera fue ingresada en prisión.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de julio.

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Abuso sexual contra menoresTribunal de San JuanDepartamento de JusticiaBreaking News
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