Arrestan a mujer imputada de agredir sexualmente a un menor de 9 años en San Juan

La jueza Alfrida Tomey Imbert, del Tribunal de San Juan, determinó este lunes causa para arresto contra Amanda M. Rodríguez Rivera, de 33 años, quien fue imputada de agredir sexualmente, cometer actos lascivos y maltratar a un menor de 9 años en San Juan.

La Fiscalía formuló contra Rodríguez Rivera dos cargos por agresión sexual, un cargo por actos lascivos y un cargo por maltrato a menores, informó el Departamento de Justicia.

Según la investigación a cargo de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía, los hechos imputados ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando el menor tenía 9 años.

La magistrada Tomey Imbert determinó causa para arresto en todos los cargos y le impuso a la imputada una fianza global de $400,000. Al no prestarla, Rodríguez Rivera fue ingresada en prisión.