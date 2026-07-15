Enfrentará juicio acusado por masacre en residencial Quintana

El juez Jimmy Ed Sepúlveda, del Tribunal de San Juan, encontró este martes causa para juicio contra Anderson Bierd Melo, alias “Daivi”, acusado de participar, en julio de 2022, en el asesinato de cuatro personas en el residencial Juan C. Cordero Dávila (residencial Quintana) en San Juan .

Davis John Ortega Ayala, Dereck Ortega Gandía, Diego Morales Morales y Raúl Ortiz Centeno fallecieron durante un tiroteo registrado el 29 de julio de 2022 en los predios del proyecto de vivienda pública.

Bierd Melo permanecía prófugo desde que los fiscales Gracielis Vega Bermúdez, Adriana Albors Ortiz e Iván Rivera Labrador formularon cargos en su ausencia el 15 de marzo de 2024. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Bierd Melo fue arrestado recientemente en Hatillo, cuando fue capturado mientras presuntamente intentaba ingresar ilegalmente a la isla.

Durante la vista preliminar, la Fiscalía de San Juan formuló cuatro cargos de asesinato en primer grado y seis cargos por violaciones a la Ley de Armas.

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La investigación estuvo a cargo del agente Carlos Colón López, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

La lectura de acusación fue señalada para el 21 de julio, mientras que el juicio quedó pautado para comenzar el 16 de agosto.