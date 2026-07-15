Fallece hombre de 87 años tras caer del techo de una residencia en Barceloneta

Un hombre de 87 años murió en la tarde del martes luego de caer del techo de una residencia en Barceloneta.

Según la información preliminar de la Policía, Manuel Cruz Rosa, de 87 años, y Joaquín Ortiz Aponte, de 75, se encontraban bajando una cisterna desde el techo de una vivienda ubicada en la carretera PR-140, kilómetro 66.0, en la urbanización Reparto Llanadas, cuando ambos cayeron al suelo.