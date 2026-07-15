Fallece hombre de 87 años tras caer del techo de una residencia en Barceloneta
Manuel Cruz Rosa intentaba bajar una cisterna junto a otro adulto mayor que sufrió heridas de gravedad tras caerse
15 de julio de 2026 - 9:37 PM
15 de julio de 2026 - 9:37 PM
Un hombre de 87 años murió en la tarde del martes luego de caer del techo de una residencia en Barceloneta.
Según la información preliminar de la Policía, Manuel Cruz Rosa, de 87 años, y Joaquín Ortiz Aponte, de 75, se encontraban bajando una cisterna desde el techo de una vivienda ubicada en la carretera PR-140, kilómetro 66.0, en la urbanización Reparto Llanadas, cuando ambos cayeron al suelo.
Los perjudicados fueron transportados a una institución hospitalaria del área de Manatí. Ortiz Aponte sufrió contusiones y laceraciones, mientras que Cruz Rosa sufrió heridas de gravedad y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.
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