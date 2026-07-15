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Fallece hombre de 87 años tras caer del techo de una residencia en Barceloneta

Manuel Cruz Rosa intentaba bajar una cisterna junto a otro adulto mayor que sufrió heridas de gravedad tras caerse

15 de julio de 2026 - 9:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cisternas instaladas en las escuelas son de 600 galones. (GFR Media)
El hombre sufrió heridas de gravedad y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre de 87 años murió en la tarde del martes luego de caer del techo de una residencia en Barceloneta.

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Según la información preliminar de la Policía, Manuel Cruz Rosa, de 87 años, y Joaquín Ortiz Aponte, de 75, se encontraban bajando una cisterna desde el techo de una vivienda ubicada en la carretera PR-140, kilómetro 66.0, en la urbanización Reparto Llanadas, cuando ambos cayeron al suelo.

Los perjudicados fueron transportados a una institución hospitalaria del área de Manatí. Ortiz Aponte sufrió contusiones y laceraciones, mientras que Cruz Rosa sufrió heridas de gravedad y posteriormente falleció mientras recibía atención médica.

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MuertesBarcelonetaBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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