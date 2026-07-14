Esperan por resultados forenses de octogenaria hallada sin vida en su hogar en Puerto Nuevo

La Policía espera por los resultados de estudios forenses para corroborar la causa del fallecimiento de una mujer de 81 años encontrada sin vida en su casa, donde también vivía su hijo de 54 años, en Puerto Nuevo, San Juan.

El teniente Arnaldo Ruiz, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, indicó a El Nuevo Día que, mientras tanto, ya han entrevistado a familiares y vecinos de la mujer, identificada como Lilliam Díaz Carlo.

A preguntas de este medio sobre cuándo fue la última vez que alguien supo de ella, Ruiz señaló que un vecino manifestó que “hace como dos veces que no la veía”.

Indicó que otra persona le informó que, en abril, estuvo hospitalizada por uno de varios padecimientos de salud.

Hasta el momento, los oficiales no tienen certeza de cuánto tiempo había pasado desde el fallecimiento de la mujer hasta que fue encontrada.

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Las autoridades fueron alertadas el viernes pasado luego de que alguien intentara comunicarse sin éxito con Díaz Carlo.

Al hallar el cuerpo, los agentes también encontraron en la casa a su hijo, quien padece de discapacidad intelectual.

“Él dijo que no quería dar parte de la Policía (sobre el fallecimiento) porque se sentía avergonzado de que su mamá hubiese muerto al cuidado de él”, indicó el viernes pasado el inspector Edwin Figueroa, director del CIC de San Juan, a Telenoticias.