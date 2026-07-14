Hombre de 90 años denuncia robo de $3,000 de su caja fuerte tras atención de paramédicos
El querellante indicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en Barrio Obrero
14 de julio de 2026 - 12:52 PM
14 de julio de 2026 - 12:52 PM
Un hombre de 90 años denunció, durante la madrugada de este martes, la desaparición de $3,000 de su caja fuerte luego de que paramédicos presuntamente acudieran a su residencia en Barrio Obrero, San Juan, para atender una emergencia médica de su esposa, informó la Policía.
Según el reporte preliminar, el querellante explicó que unos paramédicos de una empresa privada “llegaron a su residencia debido a que su esposa se sentía mal. En ese momento, cuando estos entraron a atenderla, este tenía su caja fuerte abierta con $3,000 en su interior”.
“Más tarde, cuando dichos paramédicos salieron de su hogar, el nonagenario regresó a la caja fuerte para verificar y cerrar la misma, percatándose que su dinero había desaparecido”, agrega el informe.
Ante esto, el perjudicado presentó una querella, que fue investigada de forma preliminar por la policía municipal de San Juan, Sujeily Rodríguez, quien refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: