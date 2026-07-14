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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre de 90 años denuncia robo de $3,000 de su caja fuerte tras atención de paramédicos

El querellante indicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes en Barrio Obrero

14 de julio de 2026 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según querellas sometidas entre lunes y martes, desconocidos robaron propiedad de tres escuelas ubicadas en Carolina San Juan y Toa Baja. (Archivo / GFR Media)
La Policía investigó el caso.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 90 años denunció, durante la madrugada de este martes, la desaparición de $3,000 de su caja fuerte luego de que paramédicos presuntamente acudieran a su residencia en Barrio Obrero, San Juan, para atender una emergencia médica de su esposa, informó la Policía.

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Según el reporte preliminar, el querellante explicó que unos paramédicos de una empresa privada “llegaron a su residencia debido a que su esposa se sentía mal. En ese momento, cuando estos entraron a atenderla, este tenía su caja fuerte abierta con $3,000 en su interior”.

“Más tarde, cuando dichos paramédicos salieron de su hogar, el nonagenario regresó a la caja fuerte para verificar y cerrar la misma, percatándose que su dinero había desaparecido”, agrega el informe.

Ante esto, el perjudicado presentó una querella, que fue investigada de forma preliminar por la policía municipal de San Juan, Sujeily Rodríguez, quien refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la pesquisa.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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