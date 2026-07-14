Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
14 de julio de 2026
90°Bruma
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Fortaleza rechaza que Familia le quitara poderes de fiscalización a la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada

El secretario de Asuntos Públicos sostuvo que se trata de temas legislativos

14 de julio de 2026 - 1:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yolanda Varela Rosa, procuradora de las Personas de Edad Avanzada. (Pablo Martínez Rodríguez)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Mientras sigue la discusión del caso de una anciana presuntamente maltratada en un hogar de Las Piedras, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, rechazó este martes que el Departamento de la Familia le haya quitado poderes de fiscalización a la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada (Oppea), como denunció la jefa de esa dependencia, Yolanda Varela Rosa.

RELACIONADAS

“El Departamento de la Familia no es quien enmienda las leyes en Puerto Rico. La Procuraduría tiene una ley orgánica y las leyes orgánicas las enmienda la Asamblea Legislativa”, dijo Peña Payano, durante la sesión bisemanal “En Récord”, en La Fortaleza, confrontado con lo dicho por Varela Rosa.

El Nuevo Día se comunicó y aguada por una reacción de la Oppea.

Más temprano, en entrevista radial (Magic FM), Varela Rosa denunció que a la Oppea se le quitaron poderes de fiscalización, luego de que Familia presuntamente modificara un reglamento sobre hogares de cuidado prolongado. Sus expresiones se dan después de que, el domingo, las autoridades encontraran a una mujer, de 86 años, presuntamente maltratada en el Hogar Casa Dorada, en Las Piedras, lo que llevó al arresto de su cuidador y a la cancelación de la licencia del espacio.

De otra parte, Familia sostuvo, mediante comunicado de prensa, que, durante la incumbencia de la secretaria Suzanne Roig Fuertes, “no se ha recibido ninguna querella que haya resultado en multas o sanciones administrativas” contra el Hogar Casa Dorada, y que “la única querella relacionada” fue recibida en 2024 sobre un asunto administrativo.

“Una vez comenzó esta administración, el Departamento de la Familia atendió la situación conforme a los procesos establecidos. Como resultado de la evaluación realizada, el 22 de septiembre de 2025 se emitió la correspondiente resolución y orden administrativa para atender los hallazgos identificados”, leen las expresiones de la agencia.

Luego, en diciembre de 2025, la Oppea remitió a Familia un informe de cierre del caso, “dando por concluido el proceso relacionado con dicha querella”.

En otra entrevista radial (WKAQ-580), Roig Fuertes abundó que no existían criterios para llevar al hogar al tribunal y que se removió a los adultos mayores bajo la tutela de la agencia, pero que se quedaron dos personas que costeaban el cuidado con fondos privados. A sus familiares, añadió, se les orientó para que hicieran arreglos para removerlas.

Durante el fin de semana, la Policía arrestó al cuidador que, presuntamente, sometió a la anciana a un “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”. Posteriormente, el hombre fue ingresado en una institución psiquiátrica, mientras las autoridades determinan si radicarán cargos en su contra.

Tags
Procurador de las Personas de Edad AvanzadaAdultos mayoresLas PiedrasDepartamento de la Familia
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: