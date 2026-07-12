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Imputarán por maltrato a cuidador que supuestamente alegó “ritual” para que anciana “muriera en paz”

La víctima encamada, de 86 años, fue llevada a un hospital con golpes en distintas partes del cuerpo

12 de julio de 2026 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El detenido enfrentará cargos por agresión y maltrato de adultos mayores. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre enfrentará cargos por agresión y maltrato de personas de edad avanzada luego de de que fuera arrestado por la Policía ayer, sábado, en un hogar de envejecientes en Las Piedras.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el Hogar Casa Dorada, aludiendo a un cuidador “desorientado”.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer de 86 años en el piso de una estructura debajo de la casa, recibía primeros auxilios por personal de Manejo de Emergencias de Las Piedras.

También fue atendida por paramédicos, quienes indicaron que la perjudicada, quien es parcialmente ciega y estaba encamada, tenía abrasiones en distintas partes del cuerpo y trauma en el área de la cabeza, por lo que fue llevada a un hospital del área.

Según versiones que forman parte de la información preliminar, supuestamente el cuidador alegó que había llevado a la mujer a ese lugar porque era un “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”.

Sin embargo, como parte de la pesquisa, los investigadores evaluarían la veracidad de las manifestaciones del detenido y su estado de salud mental al momento de hacer sus manifestaciones.

El hombre fue arrestado y se consultó con la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó referir el caso.

Por su parte, el teniente Daniel Allende, director de la División de Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó por el momento se encaminaban a radicar cargos por agresión y maltrato de adultos mayores.

“El caballero está bajo arresto. La dama está recibiendo atención médica. Servicios médicos trabajó la escena, se le dio conocimiento al Departamento de la Familia y estamos para la radicación de cargos criminales”, sostuvo Allende.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMaltrato de ancianosAgresionesLas Piedras
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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