Imputarán por maltrato a cuidador que supuestamente alegó “ritual” para que anciana “muriera en paz”

Un hombre enfrentará cargos por agresión y maltrato de personas de edad avanzada luego de de que fuera arrestado por la Policía ayer, sábado, en un hogar de envejecientes en Las Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el Hogar Casa Dorada, aludiendo a un cuidador “desorientado”.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer de 86 años en el piso de una estructura debajo de la casa, recibía primeros auxilios por personal de Manejo de Emergencias de Las Piedras.

También fue atendida por paramédicos, quienes indicaron que la perjudicada, quien es parcialmente ciega y estaba encamada, tenía abrasiones en distintas partes del cuerpo y trauma en el área de la cabeza, por lo que fue llevada a un hospital del área.

PUBLICIDAD

Según versiones que forman parte de la información preliminar, supuestamente el cuidador alegó que había llevado a la mujer a ese lugar porque era un “ritual” para que pudiera “morir en paz y así tener espacio para nuevos pacientes”.

Sin embargo, como parte de la pesquisa, los investigadores evaluarían la veracidad de las manifestaciones del detenido y su estado de salud mental al momento de hacer sus manifestaciones.

El hombre fue arrestado y se consultó con la fiscal Astrid Rivera, quien ordenó referir el caso.

Por su parte, el teniente Daniel Allende, director de la División de Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó por el momento se encaminaban a radicar cargos por agresión y maltrato de adultos mayores.