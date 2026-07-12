Guardia de seguridad es baleado por motoristas en Caguas

Un guardia de seguridad fue herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Caguas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:37 a.m., en la entrada de la urbanización La Cima de Ciudad Jardín, en el mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante, quien se desempeña como guardia de seguridad de la compañía Lord Guard LLC, se encontraba en una caseta de seguridad cuando “dos individuos, a bordo de dos motoras, llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra el cristal de la caseta”.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que el guardia “logró salir de la caseta y refugiarse en una residencia cercana”.

Sin embargo, el perjudicado recibió una herida de bala en el área de la pierna izquierda, según el informe policiaco.

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Paramédicos le brindaron asistencia médica en la escena y posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria para recibir tratamiento. Su condición fue descrita como estable.

La investigación quedó a cargo de la agente Figueroa Hernández, adscrita a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.