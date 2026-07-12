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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia de seguridad es baleado por motoristas en Caguas

El ataque a tiros se reportó en la mañana de este domingo

12 de julio de 2026 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Los hechos fueron ocurrieron en la entrada de la urbanización La Cima de Ciudad Jardín, en el mencionado municipio. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un guardia de seguridad fue herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, domingo, en Caguas.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:37 a.m., en la entrada de la urbanización La Cima de Ciudad Jardín, en el mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante, quien se desempeña como guardia de seguridad de la compañía Lord Guard LLC, se encontraba en una caseta de seguridad cuando “dos individuos, a bordo de dos motoras, llegaron al lugar y realizaron múltiples disparos contra el cristal de la caseta”.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que el guardia “logró salir de la caseta y refugiarse en una residencia cercana”.

Sin embargo, el perjudicado recibió una herida de bala en el área de la pierna izquierda, según el informe policiaco.

Paramédicos le brindaron asistencia médica en la escena y posteriormente lo transportaron a una institución hospitalaria para recibir tratamiento. Su condición fue descrita como estable.

La investigación quedó a cargo de la agente Figueroa Hernández, adscrita a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Este fue una de seis personas heridas de bala en distintos casos reportados entre el viernes pasado y la mañana de este domingo.

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Breaking NewsCaguasPolicía de Puerto RicoHeridosHeridos de balaSeguridadCriminalidad en Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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