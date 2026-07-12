Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de julio de 2026
84°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteos en tres municipios dejan cuatro heridos de bala

Las agresiones se reportaron en menos de seis horas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo

12 de julio de 2026 - 7:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Del viernes a la tarde de ayer, sábado, se habían reportado cuatro heridos con armas blancas.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro personas resultaron heridas en tres balaceras reportadas por la Policía entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en tres municipios.

RELACIONADAS

El primero de los casos fue registrado a eso de las 8:20 p.m., en la carretera PR-617, frente al cementerio municipal de Morovis. De acuerdo con la información preliminar, el herido es un joven de 20 años.

Más tarde, en un caso reportado por separado, las autoridades fueron alertadas a eso de las 12:37 a.m., sobre un hombre de 34 años baleado en la caseta de seguridad de la urbanización Ciudad Jardín La Cima, en el barrio Bairoa de Caguas.

Mientras, el tercer tiroteo fue registrado a eso de la 1:46 de la madrugada de hoy,, en la carretera PR-677, en los predios de un colmado ubicado en el sector El Nueve del barrio Maricao, en Vega Alta.

Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones.

Cuando llegaron los agentes, encontraron que dos heridos de bala fueron transportados a una institución hospitalaria, pero no se precisó la condición de salud ni la identidad de ambos baleados.

Con estos casos, aumentó a seis el total de heridos en lo que va del fin de semana, luego de que también tirotearan el viernes a una persona en Naguabo y a otra en Bayamón.

Por otro lado, del viernes a la tarde de ayer, sábado, se habían reportado cuatro heridos con armas blancas.

Dos casos fueron el viernes. El primero, en Ponce, no fue identificado. El segundo herido es un hombre de 39 años, lesionado en un caso reportado como de violencia de género en Bayamón.

Los otros dos fueron el sábado. El primero, un hombre de 41 años, fue agredido en hechos reportados a eso de las 3:14 a.m., en la carretera PR-14, específicamente en el sector Vega Puente, en Coamo.

En el segundo caso, un hombre de 45 años fue herido con un machete, luego de un alegado forcejeo entre vecinos, en el barrio Sabana Hoyos de Vega Alta. El incidente requirió la intervención de un negociador de la Policía y terminó con una detención después de que uno de los oficiales usara el dispositivo de control eléctrico o “taser”.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHeridos de balaTiroteos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: