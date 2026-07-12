Tiroteos en tres municipios dejan cuatro heridos de bala

Cuatro personas resultaron heridas en tres balaceras reportadas por la Policía entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en tres municipios.

El primero de los casos fue registrado a eso de las 8:20 p.m., en la carretera PR-617, frente al cementerio municipal de Morovis. De acuerdo con la información preliminar, el herido es un joven de 20 años.

Más tarde, en un caso reportado por separado, las autoridades fueron alertadas a eso de las 12:37 a.m., sobre un hombre de 34 años baleado en la caseta de seguridad de la urbanización Ciudad Jardín La Cima, en el barrio Bairoa de Caguas.

Mientras, el tercer tiroteo fue registrado a eso de la 1:46 de la madrugada de hoy,, en la carretera PR-677, en los predios de un colmado ubicado en el sector El Nueve del barrio Maricao, en Vega Alta.

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Según la investigación preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones.

Cuando llegaron los agentes, encontraron que dos heridos de bala fueron transportados a una institución hospitalaria, pero no se precisó la condición de salud ni la identidad de ambos baleados.

Con estos casos, aumentó a seis el total de heridos en lo que va del fin de semana, luego de que también tirotearan el viernes a una persona en Naguabo y a otra en Bayamón.

Por otro lado, del viernes a la tarde de ayer, sábado, se habían reportado cuatro heridos con armas blancas.

Dos casos fueron el viernes. El primero, en Ponce, no fue identificado. El segundo herido es un hombre de 39 años, lesionado en un caso reportado como de violencia de género en Bayamón.

Los otros dos fueron el sábado. El primero, un hombre de 41 años, fue agredido en hechos reportados a eso de las 3:14 a.m., en la carretera PR-14, específicamente en el sector Vega Puente, en Coamo.