Agente de la Policía Municipal hirió de bala a una conductora durante presunto altercado en Naguabo

Una agente de la Policía Municipal supuestamente hirió de bala a una conductora, en la tarde del viernes, durante una presunta discusión en la intersección de la carretera PR-31 y la calle 1 de la comunidad La Fe de Naguabo.

El teniente William de Jesús, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, explicó a El Nuevo Día que, preliminarmente, el incidente ocurrió debido a una discusión entre la agente y la fémina. Los nombres de la agente y de la fémina herida no han sido revelados.

“La información que tenemos al momento es que fue una agente de la Policía Municipal la que hace el disparo y fue por algún tipo de altercado que tuvieron mientras conducían, porque fue en el cruce de la entrada a la comunidad, que es una entrada un poco peligrosa”, resaltó De Jesús vía telefónica.

PUBLICIDAD

El oficial no indicó si la agente municipal se encontraba franca de servicio o si estaba en turno al momento de ocurrir el incidente. De Jeús añadió que la fémina herida permanece en el Centro Médico en Río Piedras, y describió su condición como estable.

La información preliminar de la Policía resaltó que una mujer resultó herida de bala en la tarde del viernes.