Agente de la Policía Municipal hirió de bala a una conductora durante presunto altercado en Naguabo
El incidente ocurrió en la tarde del viernes, 10 de julio
11 de julio de 2026 - 6:16 PM
11 de julio de 2026 - 6:16 PM
Una agente de la Policía Municipal supuestamente hirió de bala a una conductora, en la tarde del viernes, durante una presunta discusión en la intersección de la carretera PR-31 y la calle 1 de la comunidad La Fe de Naguabo.
El teniente William de Jesús, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, explicó a El Nuevo Día que, preliminarmente, el incidente ocurrió debido a una discusión entre la agente y la fémina. Los nombres de la agente y de la fémina herida no han sido revelados.
“La información que tenemos al momento es que fue una agente de la Policía Municipal la que hace el disparo y fue por algún tipo de altercado que tuvieron mientras conducían, porque fue en el cruce de la entrada a la comunidad, que es una entrada un poco peligrosa”, resaltó De Jesús vía telefónica.
El oficial no indicó si la agente municipal se encontraba franca de servicio o si estaba en turno al momento de ocurrir el incidente. De Jeús añadió que la fémina herida permanece en el Centro Médico en Río Piedras, y describió su condición como estable.
La información preliminar de la Policía resaltó que una mujer resultó herida de bala en la tarde del viernes.
Tras recibir la alerta mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, los agentes que respondieron encontraron a la mujer de 22 años, quien recibió asistencia médica.
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