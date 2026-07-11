Investigan circunstancias en las que una mujer resultó herida de bala en Naguabo

Una mujer resultó herida de bala en un incidente que permanece bajo investigación por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

El teniente William de Jesús dijo a El Nuevo Día que el incidente ocurrió en el camino La Fe, en el barrio Río Blanco.

“Los paramédicos se la llevaron y la información que tengo es que está estable y consciente, pero sedada. Estamos esperando que se recupere para entrevistarla”, indicó De Jesús.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer herida de bala, que al momento no ha sido identificada.