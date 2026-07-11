Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de julio de 2026
81°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan circunstancias en las que una mujer resultó herida de bala en Naguabo

La Policía indicó que la fémina, que no fue identificada, permanece en el Centro Médico en Río Piedras en condición estable

11 de julio de 2026 - 10:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima recibió heridos de bala en el cuello y en el rostro. (Archivo / GFR Media)
La Policía en Naguabo investiga las circunstancias en que una mujer fue herida de bala en la tarde de este viernes, en el camino La Fe, el barrio Río Blanco.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida de bala en un incidente que permanece bajo investigación por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

RELACIONADAS

El teniente William de Jesús dijo a El Nuevo Día que el incidente ocurrió en el camino La Fe, en el barrio Río Blanco.

“Los paramédicos se la llevaron y la información que tengo es que está estable y consciente, pero sedada. Estamos esperando que se recupere para entrevistarla”, indicó De Jesús.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer herida de bala, que al momento no ha sido identificada.

De Jesús no descartó ningún ángulo como móvil de la agresión.

Tags
Breaking NewsNaguaboHeridos de balaCentro Médico en Río PiedrasPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: